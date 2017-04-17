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BBC Türkçe

ABD: Referandumda uluslararası gözlemcilerin endişeleri not edildi

16 Nisan referandumu ile ilgili uluslararası gözlemci raporunun yayımlanması sonrası ABD'den, "raporda yer alan endişeler not edildi" açıklaması geldi.

17 Nisan 2017 22:38

16 Nisan referandumu ile ilgili uluslararası gözlemci raporunun yayımlanması sonrası, ABD'den, "raporda yer alan endişeler not edildi" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye'nin liderlerinin muhalefetin görüşlerine ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiği" ifadesi yer aldı.

Washington, uluslararası gözlemciler raporlarını açıklayıncaya kadar referandum sonuçları ile ilgili yorum yapmayacağını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü vekaleten yürüten Mark Toner, Washington'ın sonuçlara itirazı olmadığını söyleyerek şunları söyledi:

"Demokrasiler, özellikle tartışmalı konularda, karşıt görüşlere saygı göstererek güç kazanır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye demokrasisine destek vermeye devam edecektir ki bu hususta hukukun üstünlüğü ve özgür basın kavramlarına bağlılık esastır"

Toner'ın açıklamasında, seçim gününe ilişkin gözlemci raporunda yer alan "uygunsuzluklar ile eşit şartlarda yarışılmadığına" ilişkin tespitlerin Washington tarafından not edildiği vurgusu da yer aldı.

Mark Toner, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyelerinden oluşan heyetin tam raporunu bekleneceğini de sözlerine ekledi.

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