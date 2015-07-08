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Dünya
Deutsche Welle

ABD Ordusu küçülecek

Tasarruf önlemleri kapsamında ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı asker sayısı 40 bin kişi azaltılacak.

08 Temmuz 2015 23:37


ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, gelecek iki yıl içerisinde ABD Ordusu'na mensup asker sayının 40 bin kişi azaltılacağını açıkladı. Dempsey, şu anda 490 bin dolayında olan asker sayısının 450 bine düşürülmesinin amaçlandığını belirtti. Tasarruf önlemleri kapsamında bu kararın alındığını belirten Dempsey, Senato'daki oturumda risklerin farkında olduğunu söyledi. 40 bin askerin yanı sıra sivil personelin de 17 bin kişi azaltılması hedefleniyor. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, resmi rakamlar perşembe günü kamuoyuna açıklanacak.

ABD Başkanı Barack Obama, uzun bir süre önce ABD Ordusu'nun küçültülmesi talimatı vermiş ve bunu mali nedenlerle gerekçelendirmişti. Irak Savaşı'nın en yoğun dönemlerinde ABD Ordusu'ndaki asker sayısı 570 bine kadar yükselmişti. Almanya ve Avrupa'daki asker sayısının azaltılması talimatı veren Obama, Ortadoğu'daki potansiyel çatışma bölgelerine ağırlık verilmesini istemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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