'ABD Obama'yı özleyecek'

‘Frankfurter Allgemeine Zeitung' gazetesi Joachim Gauck'un yaşı ve sağlık

sorunları nedeniyle önümüzdeki yıl cumhurbaşkanlığına adaylığını koymayacak

olmasını şöyle değerlendiriyor:

“Gauck'un yerine kimin aday gösterileceği sadece partiler arası aritmetik kurallarını

ilgilendiren bir konu değil. Devletin başı sadece devletin noteri ve önemli buluşmaların

konuşmacısı olmadığı gibi, protokol tutan başöğretmen de değildir. Bakanlıktan

cumhurbaşkanlığı sarayına geçmek isteyen politikacılar böyle düşünüyor olabilirler.

Cumhurbaşkanı başkalarının yönettiği bir devleti temsil eder. Joachim Gauck da devlet

protokolünün, makamının sınırları olduğunu hissetmiş birinci kişisidir. Bazı sözleri

kafalarlı karıştırmış ve anayasa tartışmalarına yol açmıştır. Ama söyleyecek şeyi

olduğu için sözleri ciddiye alındı. Görevi bıraktıktan sonra da halkın kulağı onda

olacaktır.”

‘Berliner Morgenpost' gazetesinin geçici mülteci ikamet yerlerine yapılan saldırıları

konu alan yorumu:

“Toplumun tansiyonu sağ popülizm,

Pegida ve Afd'nin peyda olmasıyla daha da arttı.

Eskiden siyasi tartışmalar bu kadar hararetli geçmezdi. Ülkeye sığınan insanlara şiddet

uygulama eğilimi artıyor. Bu yıl sadece Berlin'de 21 mülteci barınağı saldırıya uğradı.

Gelenlerin sayısında önemli azalma olmasına rağmen hemen her gün yabancılar tahkir

ediliyor. Kendini aşırı sağcı saymayanların da şiddet eylemlerine karışmaya başlaması

ürkütücü bir gelişmedir. Tansiyonu düşürmek için gözler dört açılmalı, tezlerle karşılık

verilmeli, ağırbaşlı olunmalı ve hepsinden önemlisi, şiddetten uzak durulmalıdır.”

İsviçre'de istisnasız

herkese kayıtsız şartsız temel aylık ödenmesiyle ilgili olarak

yapılan referandumda ezici çoğunluk ‘hayır' oyu kullandı. ‘Frankfurter Rundschau'

gazetesi İsviçrelilerin hayalperest olmadıklarını vurguluyor:

“Reddedilmiş olsa bile şartsız temel aylık konusu gündemden kalkmış değil.

Kalkmaması iyi de oldu. Herkese ödenmesi istenen aylığın finansmanı toplumdaki

gelir dağılımını da gündeme getirdi. Hem de, mevcut şartların ‘alternatifsiz' olduğu

düşüncesiyle herkesçe kabul edilmeye başlandığı ve sosyal adalet talebinin özel

sektöre yük oluşturacağı gerekçesiyle elin tersiyle itildiği bir dönemde. Çoğunluk temel

aylığı isabetli bulduğu halde artan milli servetin mevcut şartlar altında paylaşılmasının

mümkün olmadığını düşünüyorsa, neyin yetmediğini sormak gerekir: Herkesin iyi ve

güvenli geçimini sağlama fikri mi, yoksa bu fikri hayalperestliğe indirgeyen şartlar mı?”

Hillary Clinton'un Puerto Rico önseçimini de kazanmasından sonra başkanlık

yarışının Donald Trump ile eski ABD Dışişleri Bakanı arasında geçmesi neredeyse

kesinleşti. ‘Berliner Zeitung' gazetesi ‘gelen gideni aratabilir', diyor:

“Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerdeki tedirginlik toplumdaki bölünmenin sadece

siyasi partileri birbirinden ayıran hat üzerinde kalmadığını gösteriyor. Dar gelirliler ve

orta halliler durumlarından memnun değiller ve zenginlere iltimas geçilmesine öfkeliler.

ABD şimdiye kadar böylesine büyük bir tedirginlik atmosferinde başkanlık seçimine

hazırlanmamıştı. Lakin tarih, demokratik kurum ve partilerin böylesine kafa karıştıran

zamanları hep aşabildiğini öğretiyor. Ama Amerikalılar Obama'yı çök

özleyeceklerdir.”