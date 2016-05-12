ABD mülteci alımında hedefin gerisinde kaldı

ABD İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2015/2016 bütçe yılının ilk yedi ayında

sadece 1736 Suriyeli mülteci kabul etti. Beyaz Saray'ın sözcülerinden biri, ülkenin

Suriye'den 10 bin mülteci kabul etme planının ise hala geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan başından beri bunun iddialı bir hedef olduğunun

farkındaydı" dedi. Özellikle, terör şüphesi nedeniyle yapılan incelemelerin uzun

sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, ABD'nin güvenlikten feragat etmeyeceğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin bu yıl 85 bin mülteci kabul edeceğini, bunun

10 binini de Suriyeli mültecilerin oluşturacağını duyurmuştu.

Oxfam yardım örgütünün verilerine göre, zengin ülkeler şu ana kadar Suriyeli

mültecilerin küçük bir bölümünü kabul etti. Örgütün verilerine göre, 2013 yılından bu

yana zengin ülkelere sadece 67 bin 100 Suriyeli mülteciyi kabul etti. Bunun 4 milyon

800 bin Suriyelinin sadece yüzde 1,39'una tekabül ettiği vurgulanıyor. Örgüt sadece

Almanya, Kanada ve Norveç'in ortalamanın üzerinde Suriyeli mülteci aldığını

vurguladı.