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Dünya
Deutsche Welle

ABD mülteci alımında hedefin gerisinde kaldı

ABD'nin planlanandan daha az sayıda Suriyeli mülteciyi aldığı ortaya çıktı. Verilere göre, ülke 2015/2016 bütçe yılının ilk yedi ayında sadece 1736 Suriyeli kabul etti.

12 Mayıs 2016 14:32

 

ABD İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2015/2016 bütçe yılının ilk yedi ayında
sadece 1736 Suriyeli mülteci kabul etti. Beyaz Saray'ın sözcülerinden biri, ülkenin
Suriye'den 10 bin mülteci kabul etme planının ise hala geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan başından beri bunun iddialı bir hedef olduğunun
farkındaydı" dedi. Özellikle, terör şüphesi nedeniyle yapılan incelemelerin uzun
sürdüğü kaydedildi. Yetkililer, ABD'nin güvenlikten feragat etmeyeceğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin bu yıl 85 bin mülteci kabul edeceğini, bunun
10 binini de Suriyeli mültecilerin oluşturacağını duyurmuştu.

Oxfam yardım örgütünün verilerine göre, zengin ülkeler şu ana kadar Suriyeli
mültecilerin küçük bir bölümünü kabul etti. Örgütün verilerine göre, 2013 yılından bu
yana zengin ülkelere sadece 67 bin 100 Suriyeli mülteciyi kabul etti. Bunun 4 milyon
800 bin Suriyelinin sadece yüzde 1,39'una tekabül ettiği vurgulanıyor. Örgüt sadece
Almanya, Kanada ve Norveç'in ortalamanın üzerinde Suriyeli mülteci aldığını
vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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