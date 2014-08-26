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Dünya
Deutsche Welle

ABD: 'Libya'ya karışmayın'

ABD, Libya'da askeri operasyon düzenleyen Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyardı.

26 Ağustos 2014 17:06


İddialara göre Mısır ve BAE silahlı kuvvetlerine bağlı savaş uçakları geçen hafta başkent Trablus ve Mısrata'da bir dizi hedefe saldırı düzenledi. Saldırılarda İslamcı militanlar hedef alındı.

ABD müttefiği ülkelerin Washington'a haber vermeksizin giriştiği operasyon tepki çekti. ABD, sözkonusu saldırıları onaylamadığını vurgulayan bir açıklama yayınladı. Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin de destek verdiği açıklamada, "Libya'ya dışarıdan yapılan müdahale rakip milis gruplar arasındaki ayrılığı derinleştirecek ve demokrasiye geçiş sürecini zayıflatacaktır" ifadesine yer verildi.

Saldırının hedefi olan milis güçlerince verilen bilgiye göre, Mısır ve BAE tarafından düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Birçok kent, milisler tarafından kontrol ediliyor.

Şiddet ve kargaşa nedeniyle aralarında ABD, Almanya, Türkiye ve Fransa'nın da bulunduğu ülkeler vatandaşlarını Libya'yı terk etmeye çağırmıştı. Birçok ülke Libya'daki büyükelçilik binalarını tahliye etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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