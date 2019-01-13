ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ABD’nin Suriye\'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentti bugün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi. Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR\'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü.

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