T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ABD’nin Suriye'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne

13 Ocak 2019 23:17

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ABD’nin Suriye\'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentti bugün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi. Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR\'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHA ABDnin SuriyeMardinin NusaybinSuriyenin HasekeABDKamışlıIrak yönüneNusaybinSuriye KamışlıHasekeTIRIrakFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24