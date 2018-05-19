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ABD Konsolosluğu önünde 'Kudüs' eylemi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da HÜDA PAR il teşkilatı, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını, ABD Konsolosluğu önünde protesto etti

19 Mayıs 2018 03:24

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da HÜDA PAR il teşkilatı, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını, ABD Konsolosluğu önünde protesto etti.  
Filistin bayrakları ve  İsrail karşıtı dövizler taşıyan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan yaklaşık 500 HÜDA PAR\'lı, ABD\'nin Adana Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Burada, \'Kahrolsun İsrail\', \'Zalimler için yaşasın cehennem\' ve \'Filistin halkı yalnız değildir\' gibi sloganlar atan grup, daha sonra yere serdikleri seccadeler üzerinde teravih namazını kıldı. Namazın ardından HÜDA PAR İl Başkanı Veysel Yavuz, basın açıklaması yaptı. İsrail\'i döktüğü Müslüman kanından, ABD\'yi ise büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıyarak ateşi körüklemesinden dolayı kınadıklarını belirtti. HÜDA PAR üyeleri, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı. 

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