ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA VİZE İŞLEMLERİ BAŞLADI 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

ABD Büyükelçiliği\'nin duyurusunun ardından, İstanbul\'daki ABD Başkonsolosluğu\'nda vize başvuru işlemleri başladı.

ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği, vize işlemlerinin normale dönmesinin ardından ek vize randevularının da açıldığını duyurdu. Duyurunun ardından İstinye\'deki ABD Başkonsolosluğu\'na vize başvurularına gelenlerin az sayıda olduğu görüldü. Konsolosluğu gelen bir kişi, içerisinin çok sakin olduğunu belirterek, \"Bugüne başvuru sayısı alan baya az\" dedi.

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-Konsolosluktan görüntüler

-Röportaj

-Detaylar

