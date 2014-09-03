ABD IŞİD'i yine vurdu

ABD ordusu, Irak'ta Musul Barajı yakınlarındaki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü hedeflerine yeni hava saldırısı düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Amerikan savaş uçaklarınca yürütülen saldırıda IŞİD'e ait 16 zırhlı aracın imha edildiği ya da hasara uğratıldığı belirtildi.

Operasyonda görev alan tüm uçaklar daha sonra bölgeden güvenli biçimde ayrıldı.

CENTCOM, ABD ordusunun bugüne kadar Irak'ta 124 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Bağdat'a 350 asker daha

Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama, ABD büyükelçiliğini korumak için 350 civarında ilave askerin Bağdat'a gönderilmesi talimatı verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görevlendirilen ilave askerlerin muharip rol üstlenmeyecekleri belirtildi.

Ayrıca, bu askerlerle birlikte, ABD'nin Irak'ta diplomatik güvenliği artırmaktan sorumlu toplam askeri personel sayısının 820 civarına ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Başkan, bu hafta NATO müttefikleriyle, IŞİD'e karşı koymak için atılabilecek ek adımlar ile halkımızı korumak ve IŞİD'e karşı mücadelede ortaklarımızı desteklemek için kapsamlı bir stratejinin hayata geçirilmesine dönük geniş tabanlı bir uluslararası koalisyonun geliştirilmesi konularında istişarelerde bulunacak" denildi.