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Dünya
Deutsche Welle

ABD: IŞİD Komutanı Felluce'de öldürüldü

Irak'ın Felluce kentinin geri alınması için devam eden operasyonlarda IŞİD büyük darbe aldı. Felluce'deki IŞİD militanlarının komutanı Mahir El Bilavi Amerikan hava saldırısında öldürüldü.

28 Mayıs 2016 15:20


ABD Ordusu Sözcüsü Steven Warren Bağdat'ta yaptığı açıklamada, IŞİD'in Felluce'deki militanlarının komutanı Mahir El Bilavi'nin ABD'nin çarşamba günü bölgede düzenlediği hava operasyonu sırasında öldürüldüğünü açıkladı. Bombardıman sırasında El Bilavi ile birlikte 70 IŞİD militanının da öldürüldüğü belirtildi.

Sözcü, "Bu çatışmaların sonu anlamına gelmiyor ama onları şaşkına uğratan bir darbe ve komutan yardımcılarının ön safhalara doğru yer değiştirmesini gerektirecek" açıklamasında bulundu. Warren, "IŞİD komutanın öldürülmesi yönetici kadrosunda değişikliğe gidilmesini gerektirecek" diye konuştu.

Çatışmalara katılan Iraklı Şii milislerin lideri Hadi El Amiri de "Felluce için nihai savaşın başlamasına haftalar değil günler kaldı. İlk aşama olan kentin çevresinin kuşatılması tamamlandı" diye konuştu.

50 bin kişi IŞİD çemberinde

Irak ordusu hafta başında Felluce'nin IŞİD'in elinden geri alınması için kapsamlı bir operasyon başlattı. Başkent Bağdat'ın yaklaşık 50 kilometre batısında yer alan ve Felluce'de sayıları 500 ila bin arasında değişen IŞİD militanı, 50 bin sivilin yaşadığı kenti kontrolü altında bulunduruyor. Şehirden kaçmak isteyen siviller, IŞİD teröristlerince öldürülüyor. ABD'li Ordu Sözcüsü Felluce'deki operasyonun ne zaman sona ereceği konusunda net bir tarih veremeyeceklerini belirtti.

500'e yakın kişi kaçabildi

IŞİD'in yoğun baskı ve kontrolüne rağmen cuma günü kentten 450'den fazla kişinin kaçmayı başardığı duyuruldu. Irak polisi, çoğu çocuk ve kadın 460 kişinin güvenli bölgelere alındığını ve bunun son dönemde kentten kaçabilen en kalabalık grup olduğunu belirtti. Operasyonların başladığı pazartesi gününden itibaren kentten yaklaşık 800 kişi kaçmayı başardı.

Felluce 2014 yılında rejim karşıtları tarafından ele geçirildikten sonra IŞİD'in kontrolüne girmişti. Son dönemde yoğunlaşan operasyonlar neticesinde IŞİD ağır darbe aldı. Felluce, IŞİD'in Musul'un yanı sıra kontrolü elinde bulundurduğu son büyük Irak kenti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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