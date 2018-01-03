T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD İran'daki protestoları BM'ye taşıyacak

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi İran'daki protestolar nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.

03 Ocak 2018 04:11

İran'da 21 göstericinin hayatını yitirdiği protestolar sürerken, gelişmeler ulusalararası alanda kaygıyla izleniyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley New York'ta düzenlediği basın toplantısında İran'daki protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulunacaklarını söyledi. Halley uluslararası toplumun İranlıların özgürlük çağrısını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Amerikan yönetimi İran'a yönelik eleştirilerini de yineledi. Başkan Donald Trump'ın sözcüsü Sarah Sanders Washington'da yaptığı açıklamada, "İran rejimi halkının zenginliğiyle yurtdışında şiddet ve terörizmi finanse ediyor" dedi. Sanders, İran'ın terörizmi desteklemeye son vermesi gerektiğini bellirtti.

Beyaz Saray sözcüsü İran'daki protestoların "cesur İran vatandaşları tarafından organize edilen bir halk ayaklanması" olduğunu ifade ederek, "ABD İran halkını destekliyor. İran rejimini vatandaşlarının temel haklarına saygı göstermeye ve ülkede değişim arzularını barışcıl biçimde ifade etmelerine izin vermeye çağırıyoruz" dedi.

Macron Ruhani ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İran'da durumun yatışması çağrısında bulundu. Macron İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi yaparak, protestolarda göstericilerin yaşamını yitirmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Tahran yönetiminden ifade özgürlüğü, gösteri düzenleme hakkı gibi temel haklara saygı göstermesini de talep ettiği belirtildi.

İran'da geçen hafta başlayan ve kısa süre içinde ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde toplam 21 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise gözaltına alındı.

Reuters/AFP/DPA, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Daimi Temsilcisi Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Nikki Haley New York Güvenlik KonseyiDonald TrumpSarah Sanders WashingtonSarayMacronRuhaniFransaCumhurbaşkanı Emmanuel MacronCumhurbaşkanı Hasan RuhaniSarayıMacron Tahran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24