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ABD helikopterlerinden Menbiç sınırında devriye uçuşu

Taylan YILDIRIM-Yılmaz BEZGİN/CERABLUS (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentine komşu, terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç sınırı

05 Ocak 2019 18:41

Taylan YILDIRIM-Yılmaz BEZGİN/CERABLUS (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin Cerablus kentine komşu, terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç sınırında, ABD helikopterleri devriye uçuşu yaptı.
TSK\'nın Fırat\'ın doğusuna yönelik olası operasyonuyla gözlerin çevrildiği, Suriye\'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki kenti Menbiç ile Cerablus\'u birbirinden ayıran Sacur Çayı üzerinde, öğle saatlerinde ABD\'ye ait 2 helikopter devriye uçuşu yaptı. Teröristlerin mevzilerinin üzerinden alçak uçuş yapan helikopterler, yaklaşık 1 saat havada kaldı.
Öte yandan, ABD helikopterlerinin devriyesi öncesinde mevzilerinde ve sözde üs olarak kullandıkları bölgelerde gizlenen teröristlerin, dışarı çıktıkları görüldü. Belirli aralıklarla taciz ateşi de açan teröristlerin mevzilerine yakın noktadaki cephe hatlarında Özgür Suriye Ordusu mensuplarının da elleri tetikte görev yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

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