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Dünya
Deutsche Welle

ABD: Hava saldırısında camiyi hedef almadık

Suriye’nin Halep kenti yakınlarında bir camiye düzenlenen hava saldırısında en az 42 kişi hayatını kaybetti. ABD, saldırıda caminin hedef alınmadığını açıkladı.

17 Mart 2017 13:06

Suriye'de en az 42 kişinin hayatını kaybettiği camiye düzenlenen saldırıyla ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, perşembe günü El Kaide militanlarına karşı İdlib'te bir hava saldırısı düzenlediği teyit edildi. CENTCOM Sözcüsü Albay John J. Thomas, "Biz bir camiyi hedef almadık. Bizim hedef aldığımız ve toplantının yapıldığı bina hala ayakta duran bir camiden 15 metre ötedeydi" diye konuştu. Thomas, saldırıda sivil kayıplar bulunduğu iddialarının araştırılacağını söyledi. CENTCOM'dan daha önce yapılan açıklamada da 'ABD kuvvetlerinin 16 Mart'ta İdlib'te El Kaide'nin toplantı yaptığı bir yere saldırı düzenlediği ve saldırıda bazı teröristlerin öldürüldüğü' bildirilmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırının Atarib kentine bağlı muhaliflerin elindeki El Cinneh köyündeki camiye düzenlendiğini bildirmişti. El Cinneh, İdlib kentinin kuzey batısı ve Halep'in batı kesimlerini içine alan muhaliflerin elindeki bölgede yer alıyor.

Saldırıda çoğu sivil 42 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla insanın yaralandığı belirtilmişti. Suriyeli muhaliflerin yönetimindeki Idlib Basın Merkezi ise en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada saldırının sabah namazı sırasında düzenlendiği ve dolayısıyla caminin dolu olduğu belirtilmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abülrahman "Birçok insan hala enkaz altında bulunuyor ve ölenlerin sayısının artacağına inanıyoruz” dedi. Muhaliflerin verdiği bilgilere göre camide hava operasyonu olduğu sırada 300 kişi bulunuyordu.

Suriye ve Rusya ordularına bağlı uçaklar Suriye'deki iç savaş süresince İdlib ve Halep vilayetlerinde çok sayıda hava operasyonu düzenledi. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da son aylarda bu bölgelerde cihatçı grupları hedef alan hava operasyonları yapmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/AFP/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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