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Dünya
Deutsche Welle

ABD Genelkurmay Başkanı Irak'ta

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey Irak’a sürpriz bir ziyarette bulundu.

15 Kasım 2014 17:18


Dempsey, IŞİD'e karşı hava saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Irak'ı ziyaret ediyor. Sürpriz ziyareti Amerikalı diplomat Bett McGurk Twitter hesabından duyurdu. Açıklamada Dempsey'in IŞİD ile mücadelede “bir sonraki aşama” üzerine istişarelerde bulunmak üzere Iraklı hükümet ve ordu yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi.

ABD Başkanı Barack Obama kısa süre önce Irak'taki Amerikan askeri sayısını 1600'den 3 bin 100'e çıkartacağını açıklamıştı. Amerikan askerleri Irak'ta kara birliklerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek ve ülkedeki Amerikan vatandaşlarını korumakla görevli olacak.

Öte yandan Türkiye ile ABD arasında Suriyeli isyancıların Türkiye topraklarında eğitimi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na bağlı 2 bin savaşçıya aralık ayı sonu itibariyle Kırşehir'de eğitim verilecek. Eğitim Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilirken, eğitimin masraflarını Amerikan ordusu karşılayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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