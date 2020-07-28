ABD'de 'beyzbol' siyaseti

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ABD'de en çok izlenen ikinci spor olan beyzbolda yeni sezon, Koronavirüs pandemisi sebebiyle beklenenden geç de olsa başladı. ABD'de bazı beyzbol karşılaşmalarında maçtan önce ev sahibi takımın tutucusuna sembolik olarak birinin ilk atışı yapması bir gelenektir. Tarihte bu atışları başkanlardan gazilere, müzisyenlerden son günlerini yaşayan hastalara birçok kişi yaptı, ancak bu sezon durum siyasete yansıdı.

MLB'de başkenti temsil eden Washington Nationals'ın bu sene sembolik ilk atışı ABD'de Koronavirüs'le mücadelenin en yetkili isimlerinden Dr. Anthony Fauci yaptı. Fauci ile Trump'ın son haftalarda anlaşmazlık yaşadığı ve Fauci'den süreçte artık daha geri planda yer alması istendiği belirtilmişti. Trump, "Fauci'nin çok hata yaptığını" belirtmişti.

New York Times'ın konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre Trump, başkent ekibinin sezonun ilk atışı için kendisini değil de salgın sürecinde birçok kez zıt düştüğü Fauci'yi davet etmesinden rahatsızlık duydu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu daveti Trump'a verilmiş bir mesaj olarak bile nitelendirdi.

Sosyal medyada birçok Trump destekçisi, Fauci'nin ilk atışının tutucudan çok daha uzağa gitmesi ile alay etti.

Öte yandan Trump, bu tartışmalar sürerken kısa süre içerisinde 15 Ağustos'ta New York Yankees'in oynayacağı maçta ilk atışı yapacağını açıkladı. Trump, birkaç gün içerisinde "Çin virüsü sebebiyle toplantıları olduğunu" ve bu sebeple 15 Ağustos'taki maça gidemeyeceğini, atışı ilerleyen zamanlarda yapacağını ifade etti.

Kısa süre içerisinde adı Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayları arasında geçen Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice da, 2013'te kendisinin Nationals için attığı açılış atışını paylaştı ve "Sorun ne Başkan? Atışı doğru yere yapamıyor musun?" yazdı.

Trump karşıtı Cumhuriyetçiler tarafından kurulmuş siyasi eylem komitesi The Lincoln Project de Biden ile Trump'ın beyzbol atışı yaparken çekilmiş fotoğraflarını yan yana koyup paylaştı.

Birçok kişi de tartışmalar sırasında 44. ABD Başkanı Obama'nın yaptığı atışın görüntülerini paylaştı.