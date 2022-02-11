ABD, Danimarka'ya asker konuşlandırabilir

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD askerleri ve mühimmatlarının Danimarka topraklarına konuşlandırılabileceği yeni bir savunma anlaşması için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD'nin talebiyle başlayan görüşmeler, Washington'ın son yıllarda Norveç ve Baltık ülkeleriyle askeri iş birliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında değerlendirildi.

Frederiksen, anlaşmanın Kuzey ülkelerinin topraklarında yabancı asker bulundurmamasına dair tutumunun değişmesine işaret ettiğini vurgulayarak, söz konusu anlaşmayı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tetiklemediğini belirtti.

Frederiksen "ABD ve Danimarka arasında böyle bir anlaşma Danimarka'daki belirli askeri alanda işbirliği ve aktivite için yol açacak. Danimarka topraklarında ABD askerleri de konuşlanabilir." dedi.

Frederiksen, ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da üssü bulunduğu için ülkede yeni bir askeri üs kurulmayacağı bilgisini paylaştı.