ABD Çin'den yardım istedi



ABD Başkanı Barack Obama, CNN'e yaptığı açıklamada Sony'ye yönelik hacker saldırısının "bedeli son derece yüksek bir sanal vandallık" olduğunu ifade etti, ancak bir savaş ilanı olarak nitelendirmedi. Obama bu eylemi ciddiye aldıklarını söyledi.

Sony Pictures Entertainment "The Interview" (Röportaj) adlı filmini hacker tehdidi üzerine sinemalarda göstermekten vazgeçmişti. Komedi filminde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yönelik bir suikast konu ediliyordu. 25 Aralık'ta vizyona girecek olan filmle ilgili bilgisayar korsanları "11 Eylül 2001 saldırılarını hatırlayın" mesajı vermişti.

Kuzey Kore tarafından yönlendirildiği ileri sürülen bilgisayar korsanları geçen ay Sony'ye düzenledikleri saldırılda henüz vizyona girmemiş film ve gizli şirket belgelerini ele geçirerek internette yayınlamıştı.

Çin'den destek arayışı

Kuzey Kore telekomünikasyon sektörünün Çin ve Çinli ağlarla çalıştığı biliniyor. Beyaz Saray'ın konuyla ilgili olarak Pekin'den yardım istediği ifade ediliyor. Obama yönetiminden üst düzey bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada Pekin'den “işbirliği” talebinde bulunulduğunu söyledi.

New York Times gazetesi de Washington'un Pekin'e endişelerini ifade ettiği ve tarafların “enformasyon alışverişinde” bulunduklarını yazdı. Habere göre, iki ülke arasındaki temasta Kuzey Kore'nin kapasitelerini “felç edecek” bir “blokaj eyleminin” hayata geçirilmesi üzerinde duruldu ancak Pekin'in henüz bir adım atmadığı belirtiliyor.

Washington kaynaklı çeşitli haberlerde de Kuzey Kore'nin hacker saldırılarına yönelik Çin, Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin de dahil olduğu geniş bir yanıt verilmesi üzerinde durulduğu ifade ediliyor.