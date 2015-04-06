‘ABD Büyükelçisi’ne kapı kapandı’



Çek basını, Çek lideri Milos Zeman'ın Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişini anma törenlerine katılma kararını eleştiren ABD Büyükelçisi Andrew Schapiro'ya "Prag Kalesi'nin kapılarını kapattığını” yazdı.

AB liderleri, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmalardaki rolü nedeniyle törenleri boykot ediyor.

Ancak Zeman, 9 Mayıs'taki anma törenlerine katılacağını açıkladı.

'Parlamentni Listy' adlı haber sitesine açıklama yapan Cumhurbaşkanı, “Washington'daki Çek Büyükelçisi'nin ABD Başkanı'na nereye seyahat edebileceği konusunda tavsiyelerde bulunabileceğini sanmıyorum. Hiçbir büyükelçinin benim yurtdışı seyahatlerim konusunda söz söylemesine izin vermeyeceğim” dedi.

Zeman, “Büyükelçi Schapiro'ya kalenin kapıları kapanmıştır” şeklinde konuştu.

Schapiro, Çek televizyonuna yaptığı açıklamada Zeman'ın AB ülkelerinden tek devlet adamı olarak törenlere katılmasının biraz tuhaf olacağını söylemişti.

AB'nin Ukrayna krizi konusundaki politikasından zaman zaman farklı bir tutum izleyen Zeman, daha önce Moskova'ya yönelik yaptırımları da sık sık eleştirmişti.

Rusya'nın Nazi Almanyasına karşı galibiyeti her yıl Rusya'nın çeşitli kentlerinde törenlerle kutlanıyor.