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ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Akın ÇELİKTAŞ, İSTANBUL, (DHA) VATAN Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik Twitter'dan yaptığı açıklamayı protesto etti

15 Ocak 2019 17:58

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Akın ÇELİKTAŞ, İSTANBUL, (DHA) VATAN Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Türkiye\'ye yönelik Twitter\'dan yaptığı açıklamayı protesto etti.
Amerika Birleşik Devletleri\'nin Sarıyer\'de bulunan başkonsolosluk binası önünde toplanan Vatan Partililer, sık sık sloganlar attı. Eylem nedeniyle polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açıklamanın yapıldığı sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı, başkonsolosluk önü demir bariyerlerle çevrildi. Başkonsolosluk önünde toplanan partililer adına Vatan Partisi İl Başkanı Cem Dikmen açıklama yaptı. Dikmen açıklamasında, \"Coğrafyamızın kaderini, Donald Trump\'ın tweet\'leri ve ABD\'nin kirli politikaları değil Mehmetçiğimizin süngüsü ve Türk milletinin kararlı tavrı belirlemektedir. ABD\'nin Suriye\'den çekilişi yenilgisi sebebiyledir. İçi boş tehditlerle bu yenilgiyi örtmeye kalkanların asıl amacı ABD iç politikasında kuyruklarını dik tutmak ve bölgedeki piyonlarını oyalamaktan ibarettir. Ancak sonuç ve süreç açıktır. ABD yenilmiştir. PKK/PYD yalnız kalmıştır ve yenilecektir \" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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