T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD başkan adayı Trump yuhalandı

ABD’deki seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump katıldığı bir yardım yemeğinde rakibi Demokratların adayı Clinton’ın rüşvet aldığını iddia edince yuhalandı.

21 Ekim 2016 15:58

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Hillary Clinton perşembe akşamı New York'ta Alfred-E.-Smith-Memorial Vakfı tarafından Katolik çocuk kuruluşlarına yardım için düzenlenen geleneksel yemeğe katıldı. İki aday da yaptıkları espirili konuşmalarla birbirlerine yüklendiler.

Ancak Donald Trump'ın Clinton'a yönelik olarak "rüşvet alıyor, hatta Watergate Araştırma Komisyonu'ndan atıldı” şeklindeki sözleri tepki topladı. Yardım yemeğine katılan davetlilerin tepkisi Trump'ı yuhalamak oldu. Trump'ın Clinton hakkında dile getirdiği iddialar uzun süre gündemde kalmış ancak hiçbir zaman kanıtlanamamıştı. Gözlemciler geleneksel yardım yemeğinde şimdiye kadar hiç kimsenin yuhalandığını hatırlamadıklarını dile getirdi.

Trump ayrıca konuşmasında Clinton'ın Katoliklere yönelik gizli bir nefreti olduğunu ileri sürdü. Trump, bu kadar rüşvet alan birinin devletin en üst makamı için nasıl aday olabildiğini anlamadığını da sözlerine ekledi.

Clinton'un espirili sözleri

Demokratların adayı Hillary Clinton ise konuşmasında kendisine yönelik iddialara esprili bir dille karşılık verdi. "Burada bulunmam sizin için bir hediye, normalde böyle konuşmalar için çok para alırım” diyen Clinton, Wall Street yöneticilerinin kendisine yaptığı konuşmalar için ödemede bulunduğuna ilişkin iddialarla alay etti.

Konuşmasında Trump'ın kadınlara yönelik cinsiyetçi sözlerini ima eden Clinton, bir çok Amerikalı için New York'taki Özgürlük Anıtı'nın gelen göçmenler için hoş geldin anlamına gelecek bir sembol olduğunu, ancak Trump için çekici bir kadın olduğunu ifade etti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDCumhuriyetçilerinTrumpDemokratlarınClintonKasımDonald TrumpHillary ClintonNew York Alfred-E.-Smith-Memorial VakfıKatolikDonald Trump ClintonWatergate Araştırma KomisyonuClinton KatoliklereClinton Wall StreetAmerikalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24