ABD başkan adayı Trump yuhalandı

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Hillary Clinton perşembe akşamı New York'ta Alfred-E.-Smith-Memorial Vakfı tarafından Katolik çocuk kuruluşlarına yardım için düzenlenen geleneksel yemeğe katıldı. İki aday da yaptıkları espirili konuşmalarla birbirlerine yüklendiler.

Ancak Donald Trump'ın Clinton'a yönelik olarak "rüşvet alıyor, hatta Watergate Araştırma Komisyonu'ndan atıldı” şeklindeki sözleri tepki topladı. Yardım yemeğine katılan davetlilerin tepkisi Trump'ı yuhalamak oldu. Trump'ın Clinton hakkında dile getirdiği iddialar uzun süre gündemde kalmış ancak hiçbir zaman kanıtlanamamıştı. Gözlemciler geleneksel yardım yemeğinde şimdiye kadar hiç kimsenin yuhalandığını hatırlamadıklarını dile getirdi.

Trump ayrıca konuşmasında Clinton'ın Katoliklere yönelik gizli bir nefreti olduğunu ileri sürdü. Trump, bu kadar rüşvet alan birinin devletin en üst makamı için nasıl aday olabildiğini anlamadığını da sözlerine ekledi.

Clinton'un espirili sözleri

Demokratların adayı Hillary Clinton ise konuşmasında kendisine yönelik iddialara esprili bir dille karşılık verdi. "Burada bulunmam sizin için bir hediye, normalde böyle konuşmalar için çok para alırım” diyen Clinton, Wall Street yöneticilerinin kendisine yaptığı konuşmalar için ödemede bulunduğuna ilişkin iddialarla alay etti.

Konuşmasında Trump'ın kadınlara yönelik cinsiyetçi sözlerini ima eden Clinton, bir çok Amerikalı için New York'taki Özgürlük Anıtı'nın gelen göçmenler için hoş geldin anlamına gelecek bir sembol olduğunu, ancak Trump için çekici bir kadın olduğunu ifade etti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BÖ