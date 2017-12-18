ABD AWACS’larını hangara çekti

ABD, 18 Aralık, (DHA)- ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın (USAF) 309. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Bakım ve Yenileme yaptığı açıklamada, Boeing- 3A havadan erken uyarı ve kontrol sistemi (AWACS) uçağını operasyonlarda kullanmayacaklarını açıkladı. Uçaklar Haziran 2015\'te Arizona\'daki Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü\'ndeki (AFB) kızağa çekilen NATO E-3A uçaklarının bulunduğu hangara çekildi. Bu kararın nedeni ise gittikçe artan bütçe kısıtlamaları ve hangara gelecek olan yeni uçaklar olarak açıklandı.