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Dünya

ABD AWACS’larını hangara çekti

ABD, 18 Aralık, (DHA)- ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın (USAF) 309

18 Aralık 2017 20:45

ABD, 18 Aralık, (DHA)- ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nın (USAF) 309. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Bakım ve Yenileme yaptığı açıklamada, Boeing- 3A havadan erken uyarı ve kontrol sistemi (AWACS) uçağını operasyonlarda kullanmayacaklarını açıkladı. Uçaklar Haziran 2015\'te Arizona\'daki Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü\'ndeki (AFB) kızağa çekilen NATO E-3A uçaklarının bulunduğu hangara çekildi. Bu kararın nedeni ise gittikçe artan bütçe kısıtlamaları ve hangara gelecek olan yeni uçaklar olarak açıklandı.

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