ABD askerleri Irak'a ulaştı



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Elissa Smith'in açıklamasına göre ilk aşamada 50 asker Irak'ın Anbar vilayetine ulaştı. Irak Hava Kuvvetleri'ne ait El Esad üssünün karargâh ve eğitim merkezi olarak kullanılmasının planlandığı belirtildi.

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD’e karşı savaşan Irak ve Kürt askerlerini eğitmek üzere bölgeye önümüzdeki aylarda 1500 asker gönderilmesini geçen hafta onaylamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, askerlerin muharip rol üstlenmeyeceğini açıklamıştı. Böylece Irak'taki ABD askerlerinin sayısı yaklaşık 3 bine yükselecek.

ABD önderliğindeki uluslararası koalisyon aylardır Irak'ta IŞİD mevzilerine saldırılar düzenliyor. IŞİD, buna rağmen Anbar vilayetinde Bağdat hükümetine bağlı güçleri geriletmeyi başardı. Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan sınırındaki Anbar vilayetinde kontrolün tamamen IŞİD'in eline geçmesinden kaygı duyuluyor.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Smith, Anbar'daki Sünni aşiretlerin ABD tarafından silahlandırılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Smith, "Bu, Bağdat'ın işi" dedi. IŞİD, örgütle işbirliğine yanaşmayan bir Sünni aşirete mensup birçok kişiyi katletmişti.