ABD, Almanya’nın katkısını yeterli bulmadı



ABD Savunma Bakanı Ashton Carter geçen hafta Alman mevkidaşı Ursula von der Leyen'a konuyla ilgili bir mektup gönderdi. Mektupta Alman Ordusundan IŞİD karşıtı koalisyona daha fazla katkı koyması istendi. Der Spiegel'in haberine göre gönderilen yazıda bu katkının somut kapsamına dair bir ifade yer almadı.

Haberde talebin Alman hükümeti açısından bir sürpriz olduğu ve ABD'nin diğer müttefiklerine de benzer bir yazı göndererek Suriye ve Irak'taki hava operasyonlarına daha büyük katkı koymasını istediği kaydedildi. Der Spiegel Almanya'nın talebe henüz bir yanıt vermediğini yazdı.

Alman ordusuna ait iki Tornado keşif uçağı ile 40 Alman askeri perşembe günü İncirlik'teki NATO üssüne inmişti. Tornadolara bir nakliye bir de yakıt ikmal uçağı eşlik etmişti.

Almanya ayrıca Augsburg fırkateynini de Suriye açıklarına konuşlandırdı. Fırkateyn Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü korumakla görevli.

Alman hükümeti Suriye'deki IŞİD karşıtı koalisyona katkı sunmasını, Paris'teki terör saldırıları üzerine Fransa'nın yardım isteği ile gerekçelendirmişti.