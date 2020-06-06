ABD, Almanya'dan binlerce askerini çekiyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da bulunan ABD askerlerinden 9 bin 500'ünün geri çekilmesi için emir verdi.

Bu kararın yürürlüğe sokulmasının ardından Almanya'da bulunan ABD askeri sayısı 34 bin 500'den 25 bine düşecek.

Reuters'a konuşan bir kaynak yüksek ihtimalle bu kararın Almanya Başkanı Angela Merkel'in Donald Trump'ın G7 zirvesi davetini reddetmesiyle bir bağlantısı olmadığını ve kararın Genelkurmay Başkanı Mark Milley tarafından alındığını ifade etti.

Bir başka kaynak, Almanya'dan çekilen 9 bin 500 askerin bir bölümünün Polonya ve diğer müttefik ülkelere konuşlandırılacağını, diğerlerinin de eve gönderileceğini ifade etti.

Trump döneminde Berlin-Washington hattında ilişkiler genellikle gergin seyretti. Trump, Berlin'e savunma harcamalarını arttırması için sıklıkla baskı yaptı ve Almanya'nın enerji ihtiyacı nedeniyle Rusya'nın "tutsağı" olduğunu söyledi.

Almanya'daki ABD askerlerini desteklemek için ülkede 17 bin ABD'li sivil çalışıyor. ABD'nin Almanya'da nükleer başlıklar bulundurduğuna inanılıyor.