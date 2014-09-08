ABD Açık’ta şampiyon Serena Williams



ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda şampiyon Serena Williams oldu. Dünyanın 1 numarası ABD'li raket seyircisi önünde oynadığı final karşılaşmasında 10 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-3, 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. 32 yaşındaki tenisçi, 24 yaşındaki rakibi karşısında 75 dakika sonunda ilk maç sayısını kullandı. Williams böylece sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ı bu yıl set vermeden kazanmış oldu. Williams üçü üst üste olmak üzere New York'ta altıncı kez zafere ulaştı.

Toplamda 18'inci Grand Slam şampiyonluğunu kazanan Serena Williams en iyiler listesinde tenis efsaneleri Çek-ABD'li Martina Navratilova ve ABD'li Chris Evert ile birlikte dördüncü sıraya yerleşti. Listenin başında 24 şampiyonlukla Avustralyalı Margaret Smith Court, ikinci sırada 22 şampiyonlukla Alman Steffi Graf ve üçüncü sırada 19 şampiyonlukla ABD'li Helen Wills Moody var.

Dünyanın eski 1 numaralarından Caroline Wozniacki ikinci kez final oynadığı ABD Açık'tan bir kez daha eli boş ayrıldı. Danimarkalı raket 2009 finalini de Belçikalı Kim Clijsters'e kaybetmişti. Wozniacki'nin kariyerinde henüz Grand Slam şampiyonluğu yok.

Bryan kardeşlerden 100. turnuva zaferi

ABD Açık Çift Erkekler'de şampiyon Bob ve Mike Bryan kardeşler oldu. 36 yaşındaki ABD'li ikiz kardeşler finalde İspanyol Marcel Granollers ve Marc Lopez'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 16'ncı Grand Slam şampiyonluklarına ulaştılar. Bu, ikiz kardeşlerin aynı zamanda kariyerlerindeki 100'üncü turnuva zaferi oldu.