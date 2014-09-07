ABD Açık’ta büyük sürpriz



Sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler yarı final mücadesinde sürpriz sonuçlar alındı. Dünyanın bir numarası Novak Djokovic ve 17 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer yarı finalde elendi. Federer'i yenen Hırvat Marin Cilic ve Djokovic'i saf dışı bırakan Japon Kei Nishikori (üst resim) finale yükselen raketler oldu. Nishikori böylece bir Grand Slam turnuvası tek erkeklerde finale kalan ilk Asyalı raket ünvanını elde etti.

10 numaralı seribaşı Ken Nishikori, dünyanın bir numarası Sırp Novak Djokovic'i 3-1 gibi açık bir skorla mağlup etti. Japon tenisçi, Alman tenis efsanesi Boris Becker’in çalıştırdığı Djokovic karşısında setleri 6-4, 1-6, 7-6 ve 6-3’le aldı. 24 yaşındaki tenisçi, rakibini 2 saat 52 dakika sonunda yendi. Japon tenisçi maç sonrası “Burada neler olduğunu bilmiyorum. Bu bir Grand Slam turnuvasında ilk yarı finalimdi ve bu yüzden çok gergindim. Finale kalmak gerçekten inanılmaz bir duygu” diye konuştu.

Djokovic ise ABD Açık’ta altıncı kez final oynama şansını değerlendiremediği için hayal kırıklığı yaşıyordu. 27 yaşındaki tenisçi “İkinci set dışında korta istediğim oyunu yansıtamadım. Ben, ben gibi oynamadım ve rakibim bugün daha iyiydi” diye konuştu.

Federer de finalde yok

Dünyanın üç numarası İsviçreli Roger Federer de final göremedi. Turnuvanın bir başka favori ismi olan ve 17 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki tenisçi yarı final mücadelesinde 10 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic’e 3-6, 4-6 ve 4-6’lık setlerle 3-0 yenildi.

Güçlü rakibini 105 dakakika sonunda saf dışı bırakan Cilic böylece günün bir başka sürprizine imza atmış oldu. Pazartesi günkü Cilic – Nishikori ikilisi kariyerlerinin ilk Grand Slam finalinde karşılaşacak.

2005’ten beri bir ilk

Bu sonuçla neredeyse 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez Novak Djokovic, Roger Federer ve son şampiyon Rafael Nadal’ın olmadığı bir Grand Slam finali oynanacak. İspanyol Nadal sakatlığı nedeniyle bu yılki ABD Açık’a katılmamıştı. 2005’teki Avustralya Açık finali Marat Safin ile Llyton Hewitt arasında oynanmıştı.