AB zirvesi sonuçsuz dağıldı

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları, görev süreleri Kasım ayında sona erecek olan AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın haleflerini belirlemek üzere dün Brüksel'de toplandı. Zirve, uzlaşma olmadan dağıldı.

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, zirve sonrası yaptığı açıklamada, liderlerin kararın görüşülmesini 30 Ağustos'ta yapılacak toplantıya ertelediklerini açıkladı.

Herman Van Rompuy, "30 Ağustos toplantısında üst düzey atamaların tamamının bir bütün olarak ele alınacağını" kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "üst düzey atamalar konusundaki istişarelerin tartışmayla başlamasının önemine" dikkat çekti.