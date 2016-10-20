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Dünya
Deutsche Welle

AB Zirvesi başlıyor

Brüksel'deki AB Zirvesi'nde Brexit sonrası ilişkiler görüşülecek. Suriye savaşı, CETA ve Schengen Bölgesi sınır kontrollerinin uzatılması da iki günlük zirvede ele alınacak.

20 Ekim 2016 16:12

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları sonbahar zirvesi için Brüksel'de bir araya geliyorlar. Zirve'nin gündeminde deniz yoluyla İtalya'ya gelen mülteci sayısını azaltma imkânları, Suriye iç savaşı ve Rusya ile AB arasındaki ilişkiler yer alıyor. Hafta başındaki dışişleri bakanları toplantısında Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletilmesi hususunda mutabakat sağlanamamıştı.

AB'nin Suriye politikaları

AB Suriye krizine yönelik tutumunu sertleştirmeye hazırlanıyor. Zirvesi'nin kapanış bildirisinin perşembe günkü taslağında, Halep'in kuzeyindeki "zulmün" devam etmesi halinde AB'nin Suriye rejimini destekleyenlere yönelik de yaptımlar uygulmayabileceğine yer veriliyor. Taslakta Suriye rejiminin müttefiki Rusya da Halep'teki sivillerin ölümünden sorumlu tutuluyor.

AB–Britanya ilişkileri

İlk kez bir AB Zirvesi'ne katılacak olan Britanya Başbakanı Theresa May ülkesinin AB'den ayrılma hazırlıkları konusunda bilgi verecek. Britanya'nın göçmen sayısının sınırlandırılması, ancak Birleşik Krallığın Avrupa iç pazarında kalması şeklindeki talebi ortakları tarafından ret edilmişti. AB ülkeleri Londra yönetiminin ayrılma işlemlerinin başlatılması için resmen başvuruda bulunmasından sonra ilişkilerin nasıl şekillendirileceğine karar verecekler.

Theresa May Brexit başvurusunun en geç 2017 yılının mart ayında yapılacağını duyurmuştu. AB ile Britanya arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasının en uygun çözüm olacağı söylenmekle birlikte 2009 yılından beri Kanada ile sürdürülmekte olan görüşmeler bu gibi anlaşmaların hazırlanmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

AB ile Kanada arasında kararlaştırılan serbest ticaret anlaşması (CETA) zirvenin ikinci gününde ele alınacak. Belçika'nın Valonya bölge parlamentosunun itirazı üzerine CETA'nın onaylanacağı AB Ekonomi Bakanları toplantısı ertelenmek zorunda kalmıştı.

Schengen anlaşmazlığı

Brüksel'deki Zirve'de Almanya'nın Schengen Bölgesi'ndeki sınır kontrollerinin uzatılması önerisi de görüşülecek. Bazı AB ülkelerinin buna karşı olduğu ve kaçak göç tehlikesi geçtiği gerekçesiyle uzatma izni verilmemesini istedikleri bildiriliyor. Bu önerinin Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan tarafından desteklendiği ifade ediliyor. Mülteci krizi sırasında başlatılan ve kasım ayı ortasında süresi dolacak olan Schengen Bölgesi sınır kontrolleri altı ülkede uygulanıyor. Fransa terör tehlikesi nedeniyle sınır kontrollerini ocak ayı sonuna kadar uzatılmasına karar vermişti. Almanya, Avusturya ve Danimarka da serbest dolaşımı düzenleyen Schengen kurallarının askıda kalmasından yana çıkıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, Reuters/AG, BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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