AB Yunanistan'ı mercek altına aldı



Yunanistan hükümetine göre işler planlandığından da iyi gidiyor. Devlet harcamalarında milyarlarca Euro'luk kesinti yapılmasını ve vergilerin arttırılmasını öngören 2016 mali yıl bütçesi parlamentodan geçti. Başbakan Aleksis Tsipras Yunanistan'ın yeniden büyüme rotasına oturacağını ve özel bankaların sermaye artırımının devlete tahmin edilenden daha ucuza mal olduğunu söylüyor. Alman ‘Die Welt' gazetesinin, reform planlarını geciktiren Yunanistan'ın kaptansız bir gemiye benzediği şeklindeki yoruma başbakanlıktan sert tepki geldi. Başbbakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, ‘Yunanistan'ın inatçı ve nadim olmayan düşmanlarının yanlış haberler yayıp spekülasyona çanak tuttuğu' belirtildi.

Siyaset bilimci Levteris Koussoulis ise “Kızmaya lüzum yok, yorumcu haklı. İktidardakiler somut ilerleme sağlamaya niyetli veya muktedir olmadıkları için Yunanistan gerçekten başsız bir ülkeye benziyor”, dedi. Levertis, yönetimdekilerin modası geçmiş zihniyete saplanıp kaldıklarını ve tek amaçlarının iktidarlarını korumak olduğunu sözlerine ekledi. Yunan siyaset bilimci ‘iktidardakilerin tek derdi kaptan köşkünde kalmak olduğu için geminin hangi yönde seyrettiğine önem vermediklerini' savundu. Sol liberal Yunan basını ise tam tersini iddia ederek, ‘kreditörlerin baskı ve şantaj oyununu iyi becerdiklerini ve Alman gazetesindeki yorumun, Almanya'nın Truva atı olduğunu' yazıyor. Dışişleri Bakanı Dimitris Mardas bir radyoya verdiği demeçte, ‘Die Welt' gazetesindeki yorumun ne maksatla kaleme alındığına akıl erdiremediğini söyledi.

13 somut reform tasarısı

Yunanistan'ın kreditörleri reform adımlarının denetlenmesinin geciktirildiğini ve kontrolün ekim ayında yapılmış olması gerektiğini hatırlatıyorlar. Tsipras hükümeti reformların yol haritasına uygunluğunun incelenmesini iç politik nedenlerle ertelemişti. Reform planlarını zar zor parlamentodan geçirip iki milyar Euro'luk kredi dilimini ülkesine kazandıran Yunanistan başbakanının 11 Aralık'a kadar, kamu görevlilerinin maaşlarının düşürülüp bir enerji şirketinin özelleştirilmesini öngören yasa tasarılarını da parlamentoya onaylatması gerekiyor. Bunu başarırsa Yunanistan'a bir milyar Euro kredi daha verilecek. Ocak ayı sonuna kadar da emeklilik reformunun taslaklaştırılması bekleniyor. Yunanistan belli bir süredir somut ve denetlenebilir reform adımları atmak kaydıyla küçük kredilerden yararlandırılıyor.

Siyaset bilimci Koussoulis kasım ayındaki reform oylamasından önce Yunan hükümetinden tartışmalı konulara açıklık getirmesini isteyen alacaklıların bunda başarılı olduklarını ve onlar baskıyı yeniden arttırırken Başbakan Tsipras'ın oyalama taktiklerine başvurmasının beklenebileceğini söylüyor. Koussoulis, “İktidardakiler reformlardan bazılarını yürürlüğe koymak zorunda kalacaklar. Çünkü yeniden kriz patlak vermesini ve Avrupalı ortakları ile bozuşmayı göze alamazlar”, diyor. Ancak bunun ‘taktik ricat' olacağını belirten Koussoulis sözlerini şöyle sürdürüyor: “Hükümet talep edilen bazı reformlara karşı olduğunu duyurmuştu ve bu reformları yapmaya yanaşmayacaktır. Tahminimce devlet idaresi üzerinde tam kontrol kurana kadar zaman kazanmaya çalışıyorlar. Tsipras hükümeti şartları uygun gördüğü takdirde kreditörleriyle bozuşmayı ve kredi yardımlarının kesilmesini göze alır.”

Siyaset bilimci Tassos Pappas, emekli maaşlarının düşürülmesi talep edildiği takdirde Başbakan Tsipras'ın ortaklarıyla bozuşmaktan çekinmeyeceği görüşünde. Pappas, “Emeklilik reformunda kreditörler tasarruf hedefi kadar yöntemini de dikte etmek istiyorlar. Atina yönetiminin sosyal güvenlik primindeki işveren payının arttırılması şeklindeki önerisine ise karşı çıkıyorlar”, diyor.

Uzlaşı arayışı

Başbakan Tsipras parlamentodaki bütçe genel görüşmeleri sırasında tartışmalı siyasi reformların gerçekleştirilebilmesi için ekonomi politikalarında partiler üstü uzlaşı sağlanmasının şart olduğunu söylemişti. Ancak bu sözleri tepki görmüş ve kendisine, muhalefetteyken her türlü partiler arası mutabakatı ret ettiği hatırlatılmıştı. Solcu başbakan bunun üzerine karşı atağa geçerek en büyük rakibi olan muhafazakar Nea Demokratia partisine ‘dört yıl daha muhalefet sıralarında kalmaya hazır olmalarını' tavsiye etmişti.

Gerçekten de bir zamanların güçlü muhafazakar partisi şimdi oldukça kötü durumda. Kasım ayındaki genel başkanlık seçimi bilgisayar arızası yüzünden iptal edildiğinde geçici başkan Evangelos Meimarakis istifa etmiş ve yerine kendisine yakın olan Jannis Plakiotakis'i seçtirmişti. Meimarakis şimdi yeniden partinin başına geçmeye hazırlanıyor. Karşısındaki üç güçlü aday ise ona genel başkanlık yolunu tıkamaya çalışıyor.