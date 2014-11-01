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Dünya
Deutsche Welle

AB yeni mülteci misyonu başlattı

Avrupa Birliği İtalya’nın karasularında bugün yeni bir sınır koruma misyonu başlattı. İnsan hakları örgütleri misyona tepkili. Akdeniz’de ölen mülteci sayısının artabileceğini dile getiriyorlar.

01 Kasım 2014 16:56


Triton misyonuyla Akdeniz üzerinden teknelerle mültecilerin ulaşmaya çalıştığı İtalya karasularının denetlenmesi hedefleniyor.

21 ülkenin katıldığı misyon, AB sınır koruma ajansı Frontex çatısı altında yürütülüyor. Triton misyonunda 7 gemi, 4 uçak ve bir helikopterle birlikte 65 kişi görev yapıyor. Misyonun aylık bütçesi yaklaşık 2 milyon 900 bin euro.

İnsan hakları örgütleri sınır güvenliğinin ilk sırada gelmesi ve insanların kurtarılmasının öncelikli olmaması nedeniyle Triton misyonuna karşı çıkıyor. Misyonda buna ayrılan bütçe son derece kısıtlı.

Triton'un aylık bütçesi İtalya'nın cuma günü sona erdirdiği “Mare Nostrum” (Bizim Deniz) misyonuna her ay ayırdığı bütçenin sadece üçte biri kadar.

Lampedusa faciası sonrası Akdeniz'de başlatılan Mare Nostrum misyonu kapsamında İtalya, 100 binden fazla mülteciyi Akdeniz'de boğulmaktan kurtarmıştı.

Mare Nostrum'un bitirilmesi ve Triton'un daha küçük bütçeli olması Akdeniz'de ölümlerin artabileceği endişesini gündeme getiriyor.

Ekim 2013'te Lampedusa açıklarında meydana gelen faciada 360 mülteci hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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