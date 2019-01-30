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Dünya

AB vize ücreti 80 Euro olacak

Vize ücreti öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak

30 Ocak 2019 10:40

Avrupa Parlamentosu (AP), AB vize kurallarının güncellenmesine ilişkin AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı. Buna göre AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 Euro olan ücret 80 Euro’ya çıkacak.

AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta  olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB  ülkelerine vize başvurularında alınan 60 Euro olan ücret, 80 Euro’ya çıkarılacak.

Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın  altındaki çocuklardan alınmayacak. Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu  giriş vizeleri imkanı sağlanacak.

Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin  resmi onayı gerekiyor.

 

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