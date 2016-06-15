AB: Vize serbestisinde ilerleme yok



Türk vatandaşlarına vizesiz Avrupa kapılarının açılması konusundaki anlaşmazlıkta ilerleme sağlanamadı. AB Komisyonu'nun göç, içişleri ve vatandaşlıktan sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos Brüksel'de yaptığı açıklamada, konuyla ilgili bazı "ilerlemelerin" kaydedildiğini ancak Ankara'nın hâlihazırda kendisinden istenen kriterleri tamamen yerine getirmediğini söyledi. AB ile Türkiye arasında varılan mülteci mutabakatıyla ilgli açıklanan aylık ilerleme raporunda Ankara'dan istenen 72 şarttan aralarında tartışma yaratan terörle mücadele yasasının değiştirilmesinin ve terör tanımının yeniden yapılmasının da yer aldığı yedi kriterin hali hazırda yerine getirilmediği kaydedildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da hafta başında Alman Bild gazetesine verdiği demeçte Türkiye ile vize serbestisine yönelik görüşmelerin Ekim ayına kadar süreceğini söylemişti. Tusk "Müzakereler Ekim ayına kadar sürecek ama ilerleme sağlıyoruz" diye konuşmuştu.

AB'nin Türkiye'ye vize serbestîsi karşılığında Türkiye ve AB, mültecilerin Türkiye'ye geri kabulüne ilişkin mutabakata varmıştı. Vize serbestisinin Haziran sonunda yürürlüğe girmesi için baskı yapan Ankara'nın bu talebine olumlu yanıt gelmedi. AB Komisyonu vize serbestîsinin Avrupa Parlamentosu'nda görüşülmesi için tavsiye kararı vermiş ancak Avrupa Parlamentosu, Ankara tüm kriterleri yerine getirmeden önce konunun parlamento gündemine alınmayacağını açıklamıştı.

Demirtaş ve HDP vurgusu

Son olarak dün bir açıklama yapan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Kati Piri, "Selahattin Demirtaş veya HDP milletvekillerinin cezaevine girmesi durumunda, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye için vize serbestîsini asla onaylamayacağını" söyledi.

Öte yandan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik cuma günü bir açıklama yaparak vize serbestîsi için belirlenen Haziran sonu olarak öngörülen takvimin tutturulamayacağını söyledi. Çelik, "vize serbestîsi karşılığında terörle mücadele yasasının yumuşatılmasına" ilişkin çağrıyı, "kabul edilemez" olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda AB'nin vize serbestîsini uygulamaya koymaması halinde Türkiye'nin mülteci mutabakatından vazgeçeceği tehdidinde bulunmuştu.

Mültecilerin durumu

AB- Türkiye arasında 18 Mart'ta varılan mülteci mutabakatı Yunanistan'a kaçak yollarla ulaşan mültecilerin Türkiye'ye iadesi karşılığında Türkiye'nin belirlediği aynı sayıdaki mülteciyi AB'ye göndermesini kapsıyor.

Bugün Brüksel'de açıklanan raporda vize serbestisinin yanı sıra mültecilerin son durumuyla ilgili de ayrıntılar verildi. Mutabakattan önce günde bin 740 mültecinin Yunan adalarına sığındığı belirtilen raporda mayıs ayında bu sayının 47 ile sınırlı kaldığı vurgulandı. Raporda ayrıca şu ana kadar toplam 511 Suriyelinin yeni sistemle AB'ye yerleştirildiği kaydedildi.