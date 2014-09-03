'AB ve ABD hata yaptı'



Alman Yeşiller partisinin dış politika uzmanı ve Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Jürgen Trittin’e göre, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren İslam Devleti örgütü, artık yeni bir Ortadoğu politikası gerektiriyor. Aşırı İslamcı hareketlerin Ortadoğu'da güçlenmesinin ardında geçmişte despot liderlere verilen desteğin yattığını savunan Trittin, hangi gücün hangi amaçla desteklendiğinin iyi hesaplanması gerektiği ifade etti.

“Düşmanımın düşmanı dostumdur” anlayışının yanlış olduğunu belirten Trittin, geçmişten örnek vererek “ABD ve Avrupa bir zamanlar Irak’taki Şiiler ve Kürtler üzerinden Sünni liderleri -ki bu Saddam Hüseyin’di- kullandı ve Şii İran'a karşı savaşması için onu silahlandırdı” dedi.

Fransa’nın da Saddam’a füze gönderdiğini vurgulayan Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Trittin, Almanya’nın da benzer yanlışlar yaptığını söyledi. “Biz de Almanya olarak örneğin Suudi Arabistan ve Katar’daki otoriter ve antidemokratik rejimleri destekledik ve silah gönderdik” diyen Trittin, “Eğer İslam devleti örgütü engellenmek isteniyorsa, o zaman tamamen başka bir Ortadoğu politikası gerekiyor” görüşünde.

"Para muslukları kurutulmalı"

Tek taraflı hareket edilmemesi gerektiğini belirten Trittin, en önemlisinin bu tür örgütlerin para musluklarını kurutmak olduğunu kaydediyor.

İslam Devleti örgütünün petrol kaçakçılığından mali kaynak sağladığına dikkat çeken Trittin, “Ayrıca İslam Devleti örgütünün Suudi Arabistan ve Katar gibi müttefiklerinden destek almasının engellenmesi gerekiyor. ABD’nin havadan yürüttüğü savaş da maalesef gerekli. Örgütün ‘lojistik arka bahçesi’ olduğu söylenen Türkiye ile de bu konuda anlaşmaya yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Havalimanlarında önlemler alındı

Avrupalı cihatçıların savaşmak için Türkiye üzerinden Irak ve Suriye’ye gittiği sanılıyor. Şimdiye dek Avrupa’dan yaklaşık 2 bin 500 gencin örgüte katıldığı ifade edilirken, bunlardan 400’den fazlasının Almanya’dan gittiği tahmin ediliyor. Radikallerin bölgeye gitmesini engellemeye çalıştıklarını kaydeden Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de bunun için işbirliğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Maiziere, “Türkiye gibi belirli ülkelerle uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var, elbette Avrupa Birliği içinde de" diye konuştu.

Havalimanlarında gümrük kontrollerini sıkılaştıran Alman makamları bu yıl içinde terör olaylarına karıştığından şüphe edilen 28 kişinin yurtdışına uçuşunu iptal etti. Ancak kaç kişinin güvenlik birimlerinin dikkatini çekmeden uçtuğu ise bilinmiyor.