AB ve ABD düğmeye bastı



Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin dışişleri bakanları, Rusya'ya karşı yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı.

Buna göre, Ukrayna ve Rusya vatandaşlarından oluşan 21 kişiye seyahat yasağı getirilirken bu kişilerin Avrupa ülkelerindeki banka hesapları da donduruluyor.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicus, yaptırım uygulanacak kişilerin Kırım Yarımadası'nın Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya bağlanmasına yol açmaktan sorumlu tutulduklarını belirtti.

13 kişi Rusya'dan

İsimleri açıklanmayan bu kişilerin 13'ünün Rus, 8'inin de Ukraynalı olduğu bilgisini veren Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, listedeki Rus vatandaşlarından 10'unun Rus parlamentosu Duma ve Federasyon Konseyi üyesi, 3'ünün de üst düzey askeri yetkili olduğunu belirtti.

Rusya'ya ‘mümkün olan en sert mesajın' verildiğini belirten AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, bu mesajla Rusların durumun ciddiyetini kavramalarını amaçladıklarını kaydetti.

Ekonomik yaptırımlar masada

Brüksel'de perşembe günü bir araya gelecek olan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının da Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım uygulanmasını ele alması bekleniyor.

Avrupa Birliği yaptırımların ilk adımı olarak mart ayı başında AB ve Rusya arasında vize kolaylığı ve ortaklık anlaşması konularında sürdürülen müzakereleri durdurma kararı almıştı.

ABD de yaptırım kararı aldı

ABD'de de Rusya'ya karşı harekete geçti. Washington'dan yapılan açıklamada, Rusya'dan aralarında Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogosin'in de bulunduğu 7 üst düzey hükümet üyesi ve milletvekilinin ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi. Yaptırım uygulanacak kişiler listesinde Ukrayna'nın görevinden el çektirilen devlet başkanı Viktor Yanukoviç ve Kırım'ın Kiev tarafından tanınmayan başbakanı Sergey Akyonov da bulunuyor.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, alınan yaptırım kararının ‘Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlâl eden, Kırım'daki yasadışı referandumu da destekleyen Rus hükümetine güçlü bir mesaj‘ olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ABD'nin uluslararası ortakları ile birlikte Ukrayna hükümetinin yanında bulunmaya devam edeceği vurgulandı.