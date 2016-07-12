AB Türkiye'den az sayıda mülteci aldı



Türkiye üzerinden AB topraklarına yönelen düzensiz göçü engellemek için AB ile Türkiye arasında varılan mutabakatın bekleneni vermediği ortaya çıktı.

Almanya'da yayımlanan Rheinische Post gazetesinin haberine göre, mutabakatın yürürlüğe girmesinden bu yana AB Türkiye'den sadece 798 Suriyeli mülteci kabul etti. Bu dönemde AB'ye alınması beklenen Suriyeli mülteci sayısının 18 bin dolayında olması öngörülüyordu. AB'ye gelen 798 mülteciden 294'ünün Almanya'ya kabul edildiği bildirildi. Gazetenin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, son gelen 135 kişilik grubun çoğunlukla Almanya'da yakınları olan kişilerden oluştuğu, bir sonraki büyük grubun ise ay sonunda beklendiği aktarıldı. AB mutabakat kapsamında Türkiye'den toplam 72 bin dolayında sığınmacının kabul edilebileceğini duyurmuştu.

'Mülteci krizi hafifledi'

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, önceki haftalarda yaptığı açıklamada, Almanya için mülteci krizinin büyük ölçüde hafiflediğini söylemişti. Bakan, Batı ve orta Avrupa ülkelerine neredeyse hiç mülteci gelmediğini belirterek bunun nedeninin Balkan rotasının kapalı olması ve Türkiye'nin de mültecilerin Yunanistan'a geçişini engellemesi olduğunu ifade etti.

Haziran ayında Türkiye'nin yüksek eğitimli Suriyelilerin Türkiye'den çıkmasına izin vermediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Alman haber portalı Spiegel Online'ın haberine göre, Türkiye mayıs ayında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne yüksek eğitimli Suriyelilerin 'bire karşı bir' mekanizmasına tabi tutulmayacağını bildirdi. Normalde mültecilerin yeniden yerleştirilmesine BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin karar vediğine dikkat çekilen haberde, Türk hükümetinin bu konuda ilk kararı verecek yetkiyi elinde bulundurduğu vurgulandı.

Türkiye'ye geri kabul edilenlerin sayısı da az

AB ile Türkiye arasında varılan anlaşma doğrultusunda, Türkiye Yunan adalarına izinsiz geçiş yapan sığınmacıları geri almayı taahhüt etmişti. AB de geri kabul edilen her Suriyeli sığınmacı karşılığında, bir Suriyeli sığınmacının AB'ye yasal yollardan kabul edilmesi sözü vermişti. Ancak ortaya çıkan bilançoya göre, Yunan adalarına kaçak geçen sığınmacılardan sadece 468'i Türkiye'ye geri gönderildi.

Yunanistan'da halihazırda on binlerce sığınmacının iltica başvurusunda bulunduğu ve başvurularının neticelenmesini beklediği kaydediliyor. Sığınmacılar, iltica başvuruları sonuçlanana kadar Türkiye'ye iade edilemiyor.