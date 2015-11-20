AB sınır kontrollerini sıkılaştıracak



AB içişleri ve adalet bakanlarının Brüksel'de düzenlenen zirvede AB'nin dış sınırlarında kontrollerin kalıcı olarak sıkılaştırılması üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi. Lüksemburg İçişleri Bakanı Etienne Schneider, "Bu kontrolleri şimdi yerinde yapmalıyız, bu bizim görevimiz" diye konuştu. Buna göre, Avrupalı yolcular da AB'ye giriş ve çıkışlarda sistematik olarak kontrole tabi tutulacak. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'nin verdiği bilgilere göre, AB Komisyonu Schengen Anlaşması'nın kalıcı sınır kontrollerini olanaklı kılacak şekilde değiştirilmesi için yılsonuna kadar bir tasarı hazırlayacak.

28 AB ülkesinden 22'sinin yanı sıra Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lichtenstein'ın üyesi olduğu Schengen Bölgesi'nde sınır kontrolleri uygulanmıyor. Schengen dış sınırlarında hâlihazırda tüm yolcuların seyahat belgelerinin ibrazı ile kimlik tespitine dayanan asgari kontroller yapılıyor. AB vatandaşlarında ise kapsamlı kontroller 'sistematik olmayan bir şekilde' yapılabiliyor. Buna göre, AB vatandaşları kapsamlı kontrollere sadece beli bir süreliğine ve belli bir güzergah üzerinde tabi tutulabiliyor.

AB içinde kişisel bilgi kaydı

AB ülkeleri ayrıca, terörle mücadele konusunda polis ve yargı makamları arasında daha sıkı bir işbirliği yapılması konusunda da uzlaşma sağladı. Bakanlar, yılsonuna kadar da uçak yolcularının bilgilerinin kaydedilip saklanmasını öngören bir sistemin yürürlüğe girmesini talep ediyor. Bu bilgilerin terör soruşturmalarında kullanılması amaçlanıyor. Lüksemburg İçişleri Bakanı Etienne Schenider, Avrupa hükümetlerinin görüşünün bu düzenlemenin Avrupa içindeki uçak yolculuklarını da kapsaması yönünde olduğunu belirtti. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, bilgilerin öngörüldüğü gibi bir ay değil, bir yıl saklanmasını talep etti.

AB içişleri bakanları, böylelikle cihatçıların hangi yöne doğru seyahat ettiğini saptayabilmeyi umuyor. Geçen hafta cuma günü Paris'te IŞİD militanları tarafından neredeyse eş zamanlı olarak düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda en az 129 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganların çoğunun Fransa ve Belçika vatandaşı olduğunun ve en az ikisinin de Suriye'den döndüğünün ve AB'ye sorunusuz bir şekilde giriş yaptığının ortaya çıkması AB ülkelerini sınır kontrollerini sıkılaştırmaya sevk etmişti.