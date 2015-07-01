AB referandumu bekleyecek



Brüksel'de bir araya gelen Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Atina'nın borç krizi konusunda yeni bir görüşme yapmadan önce, pazar günü yapılacak referandumu beklemeye karar verdi.

Slovakya Maliye Bakanı Peter Kazimir, Twitter hesabında “Euro Bölgesi, daha fazla görüşmeden önce Yunanistan referandumdan çıkacak sonucu bekleme konusunda uzlaşı sağladı” ifadelerini yazdı.

AB Konsey Başkanı Donald Tusk da Twitter'da, "Avrupa Yunanistan'a yardım etmeyi arzuluyor. Ancak kimseye isteği dışında yardım edilemez. Yunanistan referandumunun sonucunu bekleyelim" yazdı.

Yunanistan salı günü yaklaşık 30 milyar euroluk üçüncü bir yardım programı için son dakika teklifi yapmıştı.

Beyaz Saray'dan Yunanistan açıklaması

Beyaz Saray da borç krizine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Yunanistan'ın mali krizi konusundaki müzakerelere katılan herkesin, ülkenin Euro Bölgesi'nde kalmasını istediğine inanıldığı bildirildi.

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, ABD'nin tüm taraflara sorunun çözülmesinde ortak çıkarlar üzerinde mutabakat sağlalamaları için cesaret verdiğini söyledi.