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Dünya
Deutsche Welle

AB mülteci krizinde harekete geçiyor

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, mülteci krizine karşı ek önlemler kararlaştırdı.

24 Nisan 2015 11:48


Libya açıklarında teknelerinin batması sonucu İtalya'ya ulaşmak isteyen yüzlerce mültecinin hayatını kaybettiği facianın ardından olağanüstü toplanan AB zirvesinde, Akdeniz'deki sınır operasyonlarına ayrılan maddi kaynağın üçe katlanması kararlaştırıldı.

Başbakan Angela Merkel, Triton misyonuna Almanya'nın iki devriye gemisiyle daha katkı sağlayacağını söyledi. AB liderleri Akdeniz'deki görev alanı ve mültecilerin üye ülkeler arasında paylaşılması gibi birçok tartışmalı konuda uzlaşmaya varamadı. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker zirveden hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

'Libya'da on binlerce kişi evinden oldu'

Öte yandan Libya'daki çatışmaların on binlerce kişiyi evlerini terk etmeye zorladığı bildirildi. Kızılay tarafından dün Trablus'ta yapılan açıklamada, son bir yıl içinde yaşadığı yerlerden kaçmak zorunda kalanların yarım milyonu aştığı belirtildi.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa BirliğiAkdenizAngela Merkel TritonAlmanyaKomisyonu Başkanı Jean Claude JunckerLibyaTrablusMuammer KaddafiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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