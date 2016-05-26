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Dünya
Deutsche Welle

AB mülteci krizi için destek istedi

Japonya, 8 yıl aradan sonra yeniden dünya liderlerini ağırlıyor. G7 Zirvesi'ne katılan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk mülteci krizinin çözümü için sanayi ülkelerinden destek istedi.

26 Mayıs 2016 11:46


Dünyanın önde gelen yedi Batılı sanayi ülkesinden oluşan 7'ler Grubu (G7) Zrivesi Japonya'nın tatil beldesi İse-Şima'da başladı. Zirveye katılan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk G7 liderlerine mülteci krizini çözmek için daha fazla katkı sağlamaya çağırdı. Tusk, "Uluslararası toplum bunun dünya çapında bir kriz olduğunu kabul etmeli ve dayanışma içinde olmalıdır" dedi. Coğrafi konumundan ötürü en büyük sorumluluğun Avrupa'nın payına düştüğünü kaydeden Tusk, mültecilerin ülkelere dağıtımı ve kabulünde Avrupa'nın yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Terör ve siber suçlarla mücadele

Hükümet ve devlet başkanlarının katıldığı Japonya'daki G7 Zirvesi'nde terörizm ile mücadele ve internet üzerinden işlenen siber suçlardan korunma önlemlerine dair eylem planı imzalanacak. Yarın sona erecek olan iki günlük zirvede Suriye ve Ukrayna'daki savaşlarla, Avrupa'daki mülteci krizi, küresel ekonomik durgunluk, serbest ticaret ve iklimin korunması da ele alınacak.

İse-Şima'daki buluşmaya katılan ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın devlet ve hükümet başkanlarının güvenliği 23 bin polis tarafından korunuyor.

İddialı ortak eylem planı

G7'nin terör ve radikal şiddet ile ilgili eylem planında, teröristlerin para kaynaklarının kurutulması, silah ve teçhizat erişimlerinin zorlaştırılması ve hareket alanlarının daraltılması öngörülüyor. Devletlerin, terör örgütlerinin ve bireysel ‘hacker'lerin internet üzerinden yaptıkları saldırılarla daha etkili mücadele edilmesi de planda yer alıyor.

İnternet saldırılarının devletler hukuku ve Birleşmiş Milletler antlaşması çerçevesinde değerlendirilmesi benimsendiği takdirde siber saldırıya uğrayan ülke meşru müdafaa hakkını kullanarak karşı saldırı başlatabilecek. Dünya Güvenlik Konseyi de siber saldırılarla ilgili karar alabilecek.

Sanayi ülkelerinin liderleri arasındaki buluşmanın kapanış bildirisinde Çin, Rusya ve diğer ülkelerde uygulanan internet yasakları eleştirilerek, bilgi akışının engellenmemesi ve sınır aşırı bilgi akışına kısıtlama getirilmemesi talep edilecek. Çin hükümeti Google, Twitter, Facebook ve Youtube gibi internet platformlarına erişimi dilediği gibi engelleyebiliyor.

Putin Yunanistan'da olacak

Rusya üçüncü kez önde gelen sanayi ülkelerinin zirve buluşmasına katılmıyor. Kırım'ın ilhak edilmesi üzerine Rusya 2014 yılında sanayi ülkeleri grubundan ihraç edilmişti. Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın organizatörü Wolfgang Ischinger, Rusya'nın zirveye davet edilmemesinin hata olduğunu söyledi. Ischinger Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada ‘G7'nin dünyadaki büyük krizleri Rusyasız çözmesinin mümkün olmadığını' belirterek, ‘Ukrayna ve Suriye krizlerini Rusya'nın katkısı olmadan çözüme kavuşturulamayacağını', söyledi.

Wolfgang Ischinger mevcut şartlar altında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına dönmesinin düşünülemeyeceğini, aksi takdirde G7'nin Ukrayna krizinde ağır yenilgiye uğramış sayılacağını dile getirdi. Ischinger, diğer taraftan uzun vadede Rusya'ya liderler zirvesine katılma şansı tanınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Japonya'daki 7'ler Grubu zirvesi sırasında NATO ve Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ı ziyaret edecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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