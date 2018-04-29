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BBC Türkçe

AB Komisyonu'ndan AB ülkelerine göçmen davası

Avrupa Birliği Komisyonu, geçen yılki dayanışma planına karşın göçmen kabul etmeyen üye ülkeler Polonya, Macaristan ve Çek Cuhuriyeti'ne karşı dava sürecini başlattı.

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Birliği, geçen yılki dayanışma planına karşın göçmen kabul etmeyen üye ülkeler Polonya, Macaristan ve Çek Cuhuriyeti'ne karşı dava sürecini başlattı.

AB Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos bu üç ülkenin AB Komisyonu'nun çağrılarına karşın paylarına düşen mültecileri almadığını belirtti.

Bu üç ülkenin mültecileri reddi Avrupa Adalet Divanı'na taşınabilir ve sonunda ağır para cezalarıyla karşılaşabilirler.,

Plan, çok sayıda mültecinin ülkeye AB'ye girdiği 2015'te mültecilerin büyük çoğunluğunun ilk giriş yaptığı İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin yükünü azaltmak için geliştirilmişti.

AB ülkeleri 160 bin mültecinin yerleştirilmesi konusunda uzlaşmış, ancak Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovaya ve Macaristan zorunlu kotaları kabul etmek istememişti.

İngiltere ve İrlanda iki yıl önce gündeme gelen mülteci yerleştirme planından muaf kalırken, Polonya'nın daha önceki hükümeti planı desteklemiş, ancak şu andaki AB karşıtı hükümeti reddetmişti.

Çek Cumruyeti, ülke için öngörülen iki bin mülteciden sadece 12'sini kabul ederken, Macaristan ve Polonya hiç mülteci almadı.

AB Komisyonu Üyesi Avramapoluos "Çek Cumhuriyet, Macaristan ve Polonya'dan tekrar tekrar mülteci almalarını istememize karşın, gerekeni yapmadıklarını görmekten üzüntü duyuyorum. Bu nedenle Komisyon bu üç üyeye karşı ihlal soruşturması başlattı. Umarım bu üye ülkeler pozisyonlarını gözden geçirip, adil bir katkıda bulunurlar" dedi.

Ancak Polonya, AB'ni kotasına uymayacağını ilan etti.

Polonyalı Hükümet Sözcüsü Rafal Bochenek "Mültecileri bir başka yere yerleştirmeyi öngören her karar, binlerce ya da milyonlarca kişiyi Avrupa'ya ya da Avrupa'nın sınırlarına gelmeye, teknelere veya sallara binip Avrupa kıtasının sınırlarına gelmeye teşvik ediyor" dedi.

Çekz Başbakanı Bohuslav Sobotka da ülkesinin planda yer almayacağını söyledi ve bunun nedenini "kıtada kötüleşen güvenlik ve kota sisteminin işlevsizliğine" bağladı.

AB Komisyonu, ülkelerin büyüklüğü ve zenginliğine göre bir kota sistemi öngörmüş, ancak Avusturya ve Danimarka da şu ana dek mülteci kabul etmemişti

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