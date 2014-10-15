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Dünya
Deutsche Welle

AB Komisyonu'nda revizyon

Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilen Jean-Claude Juncker, Sloven adayın parlamento engeline takılması üzerine ekibinde değişikliğe gitti.

15 Ekim 2014 13:20

Slovenya eski Başbakanı Alenka Bratusek, 27 aday arasında Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin sorgusunda başarılı olamayan tek isim olmuştu. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları, AP milletvekillerinin Bratusek'i reddetmesinde etkili olmuştu.

Slovenya, AB yürütme organında görev yapması için Başbakan Yardımcısı Violeta Bulc'u aday gösterme kararı aldı. Bulc, Slovenya'da geçen ay kurulan hükümette başbakan yardımcısı ve kalkınmadan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapıyordu.

Jean-Claude Juncker, 50 yaşındaki Bulc'un yeni komisyonda ulaştırmadan sorumlu üye olarak görev yapacağını açıkladı. Violeta Bulc'un göreve başlayabilmesi için AP sorgusundan geçmesi gerekiyor.

Daha önce ulaştırma ve uzaycılıktan sorumlu üyelik için öngörülen Slovak Maroš Šefčovič, Enerji Birliği'nden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. Yeni düzenlemede uzaycılık bölümünden kimin sorumlu olduğu henüz netlik kazanmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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