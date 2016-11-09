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Deutsche Welle

AB Komisyonu'na Türkiye çağrısı

Türkiye’ye yönelik İlerleme Raporu’nun açıklanması beklenirken Avrupalı politikacılar AB Komisyonu’na Türkiye’ye açık bir tavır sergileme çağrısı yaptı.

09 Kasım 2016 17:16

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Başkan Yardımcısı Ska Keller, Heilbronner Stimme gazetesine verdiği demeçte, AB ve üye ülkelerin Türkiye’ye yönelik açık bir tavır sergilemesi gerektiğini savundu. Keller “Türkiye ile AB üyelik müzakereleri, ülkedeki durum düzelene dek askıya alınmalı” diye konuştu. Bu görüşü, HDP’li vekiller ve Cumhuriyet gazetesi yazarlarının tutuklanmasının ardından aralarında Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok olmak üzere birçok Avrupalı politikacı da dile getirmişti.

AB’nin Türkiye’ye yönelik İlerleme Raporu’nu açıklayacağı gün bir başka eleştiri de Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) saflarından geldi. Avrupa Parlamentosu milletvekili Markus Ferber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Ferber, Erdoğan’ın başarısızlığa uğrayan darbe girişimini “ölçüsüz bir biçimde devletin yeniden yapılanması için kullandığını” ileri sürdü.

Singhammer: Mali yardımlar gözden geçirilsin

Alman Federal Meclisi Başkanvekili Johannes Singhammer de muhalif milletvekillerinin ve gazetecilerin tutuklanması nedeniyle Türkiye’ye ekonomik bir faturanın çıkarılmasını savundu. Hristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) politikacı, Avrupa Birliği’nin demokratik yapılanmanın güçlendirilmesi için Türkiye’ye vermeyi planladığı maddi miktarı tekrar gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Singhammer, 2007-2016 yılları arasında Türkiye’ye “AB’ye yakınlaşma yardımı” olarak da adlandırılan söz konusu ödemelerin yaklaşık 6 milyar 700 milyon euroyu bulduğunu belirtti. Federal Meclis Başkanvekili bunun 1 milyar 350 milyondan fazlasını ise Almanya’nın ödediğini kaydetti.

AB Komisyonu’nun Türkiye’ye yönelik İlerleme Raporu’nu bugün açıklaması bekleniyor. Rapor‘da insan hakları ihlalleri, hükümetin muhaliflere ve basına yönelik tutumuna ilişkin yönelik sert eleştirilerin yer alması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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