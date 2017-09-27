AB Komisyonu 50 bin mülteci almak istiyor

Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım hakkı tanıyan Schengen sisteminin en fazla iki yıllığına askıya alınmasına imkân tanıyan Avrupa Birliği Komisyonu, bu sürenin üç yıla çıkarılabileceğine karar verdi. AB Komiyonu'nun yaptığı teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onaylaması gerekiyor.

Schengen Anlaşması'na 28 AB üyesinden 22'si, ayrıca AB üyesi olmayan İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein dahil.

Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç'in Suriye ve Kuzey Afrika'dan gelen göçmenleri engellemek için 2015 yılı sonlarından bu yana uyguladığı sınır kontrollerinin süresi kasım ayında doluyor.

Kasımdan itibaren sınır kontrollerini sonlandırmak zorunda olan bu ülkeler, AB Komisyonu'nun teklifinin kabul edilmesi halinde söz konusu uygulamayı bir yıl daha sürdürebilecek.

Almanya ve Fransa uzatılmasını istemişti

Schengen Bölgesindeki ülkeler şu an güvenlik gerekçesiyle altı aylığına sınır kontrolleri yapabiliyor. Bu süre, aynı zamanda ülke sınırlarını tehdit eden bir göç krizi olduğunda iki yıla çıkıyor.

Almanya ve Fransa dahil bazı ülkeler, Avrupa'da gerçekleşen bir dizi terör saldırısının ardından uygulamanın uzatılması için çağrıda bulunmuştu. Fransa, sınır kontrollerini Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırıları sonrası başlatmıştı.

Giderek yaygınlaşan sınır kontrolleri, Avrupa'da birçoklarınca birlik ve özgürlüğün sembolü olarak görülen Schengen bölgesinin çöktüğüne dair yorumları da beraberinde getirmişti.

50 bin mülteciyi doğrudan alacak

AB Komisyonu ayrıca önümüzdeki yıllarda Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'dan gelecek en az 50 bin mültecinin üye ülkelerin gönüllü olarak kabul edilmesini istiyor. Komisyon, korunmaya muhtaç mülteciler için yasal olmayan, tehlikeli güzergâhlar yerine yasal yollar oluşturulması gerektiğini kaydetti. Kabul edilecek her mülteci içih 10 bin euro ayrılması planlanıyor.

Söz konusu plan, mültecilerin önümüzdeki iki yıl içinde AB ülkelerine kabul edilmesini öngörüyor.

AB Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, Brüksel'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu plan sayesinde sığınmacıların tehlikeli teknelerle Akdeniz'i geçmeye çalışarak hayatlarını riske atmalarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin 2015 yılında duyurduğu sığınmacıları yerleştirme planı kapsamında şu ana kadar AB dışı ülkelerdeki mülteci kamplarından 23 bin insana AB kapıları açıldı.

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Reuters/AFP/CÖ/HS