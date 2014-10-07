AB komiserleri parlamento sınavında



Bugünkü son oturumda dinlenecek komiserlerin başında Finlandiya eski Başbakanı Jyrki Katainen geliyor.

İş, büyüme, yatırım ve rekabetten sorumlu komisyon üyesi Katainen, aynı zamanda başkan yardımcılığı yapacak. Katainen daha önceki komisyonda ekonomiden sorumluydu.

Hollanda eski Dışişleri Bakanı Frans Timmermans, AP üyeleri tarafından dinlenecek bir diğer başkan yardımcısı. Timmermans da kurumlar arası ilişkiler, hukuk devleti ve Temel Haklar Şartı’ndan sorumlu olacak.

Eski Lordlar Kamarası Başkanı Jonathan Hill bugün AP'de ikinci kez dinlenecek. Hill, ilk oturumda AP üyelerini ikna edememişti. Jonathan Hill mali istikrar, mali hizmetler ve sermaye piyasalarından sorumlu komisyon üyeliğine atanmıştı.

AB Komisyonu üyeliğine atanan kişilerin göreve başlayabilmeleri için AP'den onay almaları şart koşuluyor.