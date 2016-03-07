'AB kayıtsız kalmamalı'



AB, mülteci krizinde Türkiye'ye bel bağlamış durumda. Gözler Brüksel'deki zirveye çevrilmişken, Avrupa basını Türkiye'ye dair yorumlara yer veriyor:

Fransız La Croix gazetesi, Brüksel'de düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi'ne ilişkin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB'nin kendisine ihtiyaç duyduğunun farkında olduğuna dikkat çekiyor. Gazete, bunu iyi bilen Erdoğan'ın kendisini ağırdan sattığını yazıyor. Gazete, ‘Erdoğan Avrupa'nın kapı bekçisi olmayı kabul ediyor ancak kapının doğru tarafında durarak, kendisine kurallar dayatılmasına müsamaha göstermek istemiyor' diyor. Türkiye'de Zaman gazetesine yönelik müdahaleyi de aynı şekilde yorumlamanın mümkün olduğunu belirten gazete, zirveye kısa süre kala gazeteye yapılan müdahalenin Cumhurbaşkanının yeşil ışık yakmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığı görüşünde. La Croix, sığınmacı krizi nedeniyle Avrupa'nın bu duruma sessiz kaldığı görüşünde.

‘Erdoğan'a göz yumulmamalı'

Türkiye’ye dair yorumlardan biri de İngiliz Times gazetesinde yer alıyor. Times, sığınmacı krizine rağmen Türkiye’deki haksızlıklara karşı sessiz kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Gazete, Avrupalıların, iyi bir pazarlık pozisyonunda olmadıkları ve stratejik olarak önemli bir NATO müttefikini kızdırmaktan korktukları için Türk hükümetinin korkutan tutumlarına yönelik kısık sesle konuştuğunu yazıyor. Times normal şartlarda Türk hükümetinin tutumuna hızlıca tepki gösterip, eleştirildiğini belirtiyor. Gazete; ‘Türkiye dünyanın önemli bir bölümünde önemli bir müttefik olduğu için reddetmek mümkün değil' yorumunu yapıyor ve ekliyor: ‘Ne var ki bölgede istikrarı sağlamaya çalışmanın aciliyeti Batı'yı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızdıran ve kestirilemeyen davranışlarına kayıtsız bırakmamalı.'

‘Erdoğan iyi avantaj elde etti'

İtalyan La Repubblica gazetesi, Türkiye-AB Zirvesi öncesi Zaman gazetesine yapılan müdahaleye ilişkin bir yoruma yer veriyor. Gazete, Türkiye'de otoktarik baskının arttırılması için daha iyi bir fırsat olamayacağına dikkat çekiyor. Gazete, Schengen ve Merkel'in geleceğinin Erdoğan ile sağlanacak pazarlıklara bağlı olduğunu yazıyor. Davutoğlu ile yapılacak zirvenin AB'yi, Türkiye'deki en büyük gazetelerden Zaman'a yapılan müdahaleyi görmezden gelmeye zorlayacağına dikkat çekiyor.

‘Tam üyelik hayal'

Sofya'da yayımlanan ‘Trud' adlı gazete jeopolitik nedenlerle değerlerinden taviz vermesinin Avrupa Birliği'ne ‘kötü puan kazandırdığını' yazıyor. Bulgar gazetesinin değerlendirmesinde askıdaki tam üyelik görüşmelerinin AB tarafından yeniden canlandırılması Türkiye'nin mülteci krizinde elinin güçlü olmasına bağlanıyor. Yorumda devamla, para yardımının kötü durumdaki Türkiye'ye yaramayacağı, AB liderlerinin Türkiye'nin tam üyelik taleplerine sıcak bakmadıkları ve Brüksel'deki buluşmanın mülteci kriziyle sınırlı kalacağı, dile getiriliyor.