AB karşıtlarının zaferi



13 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Hollanda'daki halkoylamasına katılma oranı yüzde 32'yi buldu. Referandumun geçerli olabilmesi için katılma oranının en az yüzde 30 olması gerekiyordu. Katılanların yüzde 61'i Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesini öngören ortaklık anlaşmasını ret etti. AB dönem başkanlığını yürüten Hollanda ortaklık anlaşmasını henüz onaylamamış olan tek AB ülkesi.

Bağlayıcı olmasa da hükümet açısından büyük bir yenilgi

Referandum sonucunun bağlayıcı olmamasına rağmen Hollanda hükümeti anlaşmanın onaylanmasının ertelenebileceğini duyurdu. Başbakan Mark Rutte ‘referandum sonucunu dikkate almak zorunda olduklarını' ve AB ile konuyu görüşeceklerini açıkladı.

AB'nin benimsenmesi açısından da bir yoklama

Ortaklık anlaşmasının halkın oyuna sunulabilmesi için Avrupa karşıtı iki girişim grubu 400 bin imza toplamıştı. Anlaşmaya karşı olanlar, ortaklık anlaşmasının Ukrayna'nın AB üyeliğine alınmasının ilk aşaması olacağını ve bu ülkenin AB'ye katılmasını istemediklerini belirtiyorlar. AB karşıtlarlı oylama sonucunun aynı zamanda Birlik Avrupa'sına ders verme amacını taşıdığını da gizlemiyorlar. Karşıtlar referandum kampanyası sırasında Ukrayna'daki yolsuzluk ve silahlı anlaşmazlığı gerekçe göstermiş ve AB'nin ‘demokratik olmamasına' ve ‘yayılma emellerine' direnmek gerektiğini savunmuşlardı.

‘Hayır'cılar sevinç içinde

Halkoylaması kampanyasını başlatanlardan Hollanda Demokrasi Forumu üyesi hukukçu Thierry Baudet ‘sonucun görmezden gelinemeyeceğini ve artık farklı bir AB'nin tartışılacağını' söyledi. Sağ popülist politikacı Geert Wilders ise ‘halkın büyük çoğunluğunun ortaklık anlaşmasına karşı çıkmasının muhteşem bir sonuç olduğunu' söyledi.

'Hollanda açısından bozgun'

AB ile Ukrayna arasındaki ortaklık anlaşmasından yana olanlar referandum sonucunun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını gizlemiyorlar. ‘Evet'çi kanat anlaşmanın ticari avantaj sağlayacağını ve Ukrayna demokrasisinin güçlenmesine katkıda bulunacağını savunmaktaydılar. Anlaşma hükümet tarafından imzalanmış ve Hollanda parlamentosunda da onaylanmıştı. Referandum sonucu aynı zamanda, AB'nin kurucu üyelerinden Hollanda açısından da bozgun anlamına geliyor.

Başbakan halkı sandık başına çağırmıştı

Başbakan Rutte oylama sabahı halkı sandık başına gitmeye çağırmış ve anlaşmanın AB'nin dış sınırlarına güven kazandıracağını söylemişti. Başbakan Rutte, ‘hukuk devleti ve demokrasi yolunda Ukrayna'ya yardım etmek zorunda olduklarını' da ifade etmişti.