AB karşıtlarının eli mi güçlendi?



Hollanda'da dün yapılan referandumda oylamaya katılanların yüzde 61'i Ukrayna-AB arasındaki Ortaklık Anlaşması aleyhinde oy kullandı. Seçmenlerin bu kararı, 'Avrupa'da AB karşıtlığı yükselişte mi?' sorusunu gündeme getirdi. Gözler, ilk aşamada haziran ayında AB üyeliğini referanduma götürmeye hazırlanan İngiltere'ye çevrildi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması gerektiğini savunan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), Hollanda'daki referandum sonucunun kendileri açısından olumlu bir işaret olduğu görüşünde. Partinin Genel Başkanı Nigel Farage, oylamanın sonuçlanmasının ardından Twitter paylaşımında bir sevinç nidası olan "Hooray" ifadesini kullandı.

Cameron: Bizi etkilemez

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı David Cameron ise Hollanda'daki referandum kararının İngiltere'deki 'Brexit' oylamasını etkilemeyeceğini umduğunu belirtti. Cameron, haziran ayındaki oylamada seçmenlere 'çok daha kapsamlı bir soru' sorulacağına dikkat çekti.

İngiltere halkı, 23 Haziran'da yapılacak referandumda ülkenin AB'de kalıp kalmayacağı yönünde kararını belirlemiş olacak.