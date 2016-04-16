AB-İran ilişkilerinde yeni dönem



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Tahran'da yaptığı açıklamada, “AB, kritik ancak aynı zamanda yapıcı bir diyalog çerçevesinde, İran ile işbirliğinde kapsamlı bir yeniden başlangıç istiyor” dedi.

Mogherini, iki tarafın da bu yönde gerekli sonraki adımları atmaya kararlı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de AB ilişkilerde yeni bir dönemden bahsetti. Ancak Zarif, nükleer anlaşmanın İran için önemli bazı noktalarının hala yerine getirilmediği eleştirisinde bulundu.

Zarif, “Nükleer anlaşmanın sadece kâğıt üzerinde kalmaması ve İranlıların da bundan bir şeyler almasının zamanı gelmiştir” şeklinde konuştu.

İran, Avrupa bankacılık sistemlerine bağlantının yeniden normal şekilde işlemesini istiyor. İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmış olsa da uluslararası bankacılık sistemine erişim sağlayamıyor.