AB ile Kanada CETA’yı görüştü

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ile Kanada Ticaret Bakanı Chrystia Freeland, AB ile Kanada arasında kararlaştırılan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) geleceğini görüşmek üzere bir araya geldi.

Martin Schulz görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Sorunlar hala Avrupalıların masasında ve bunları halletmeye çalışmalıyız. Freeland ile görüşmem çok yapıcı ve belki de çok kritikti. İyimserim“ açıklamasını yaptı.

Freeland ise “Biz görevimizi yaptık. Şimdi sıra Avrupa’da. Umarım birkaç gün içinde planlandığı gibi anlaşmayı 27 Ekim’de imzalamak üzere Başbakanım ile birlikte yeniden gelebilirim” dedi

Gabriel de iyimserliğini koruyor

Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz ile Kanada Ticaret Bakanı Chrystia Freeland arasındaki görüşmenin amacının, CETA ile ilgili müzakerelerin Kanada tarafından da başarısızlığa uğramış gibi görülmesini engellemek olduğu kaydedildi.

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'in görüşmeye aracılık ettiği ve Freeland'ın gece Kanada'ya geri dönmemesini sağladığı kaydedildi. Açıklamaya göre, Gabriel, anlaşmanın müzakere şansını iyi görüyor.

Gabriel, "CETA, harika bir anlaşma ve Avrupa'nın bir bölgesel çıkarlar dengesi oluşturmaktaki kabiliyetsizliği nedeniyle başarısızlığa uğramasına izin verilemez” dedi.

Valon bölge parlamentosu karşı çıkıyor

Belçika'nın Valon bölge parlamentosu, AB ile Kanada arasında kararlaştırılan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'na (CETA) karşı çıkıyor.

Kanada Ticaret Bakanı Chrystia Freeland, cuma sabahı, Valon bölge hükümetiyle müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle öfkelenerek görüşmelerin sona erdiğini söylemişti.

Freeland yaptığı açıklamada, "Kanada ile benzer görüşlere sahip olmasına rağmen AB şu anda Kanada ile uzlaşma sağlayacak kapasitede değil" şeklinde konuşmuştu.

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AFP/dpa, BS/AG