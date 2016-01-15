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Dünya
Deutsche Welle

AB içinde Türkiye anlaşmazlığı

AB üyesi ülkelerin maliye bakanları, Brüksel'de Türkiye'ye yapılması planlanan 3 milyar euroluk mali yardımın finansmanını masaya yatırdı. İtalya'nın blokajı nedeniyle henüz yardım üzerinde anlaşma sağlanamadı.

15 Ocak 2016 15:46


Kasım ayında AB ile Türkiye arasında sığınmacı akınının önüne geçilmesi konusunda varılan anlaşma uyarınca, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin canlandırılması ve Türk vatandaşlarına vize kolaylıklarının sağlanmasının yanı sıra Türkiye'ye ülkedeki 2 milyondan fazla Suriyeli sığınmacının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3 milyar euro mali yardım yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak söz konusu meblağın ne şekilde finanse edileceği AB içerisinde tartışmaya neden oldu. AB maliye bakanları Brüksel'de düzenledikleri toplantıda konuyu ele aldı.

Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu üç milyarı almaya odaklanacağım" dedi. Dijsselbloem, bu paranın krizin aşılmasında kullanılmak üzere gerekli olduğunu belirtti. Hollanda Maliye Bakanı, "Artık para konusunda tartışmayı bırakıp bu parayı nasıl bir araya getireceğimize odaklanmalıyız" dedi. Dijsselbloem, Türkiye'ye yapılacak yardım konusunda nihai bir anlaşmaya varılması gerektiğini belirtti.

Yardıma İtalya engeli

3 milyar euronun 1 milyar euroluk bölümünün AB bütçesinden tedarik edilmesi konusunda uzlaşma sağlanmıştı. İki milyar euroluk bölümün ise ekonomik güçleri göz önünde bulundurularak doğrudan AB üyesi ülkelerin yapacağı katkılardan sağlanması planlanıyor. Ne var ki İtalya bu öneriye karşı çıkıyor. İtalya'nın blokajı nedeniyle henüz 3 milyar euroluk yardım konusunda da uzlaşma sağlanabilmiş değil. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, aralık ayındaki AB zirvesinde Almanya Başbakanı Merkel'i Avrupa'yı ilgilendiren bazı konulardaki tutumu nedeniyle eleştirmişti.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise perşembe günkü açıklamasında Türkiye'ye yapılacak yardımın ötesinde, bölgenin istikrarı için Avrupa'nın daha fazla yardım yapmasını talep etti. Bakan Almanya'nın buna hazır olduğunu belirterek, bir 'Gönüllüler Koalisyonu' kurulabileceğine de dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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